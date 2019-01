Đầu năm mua được 5 vật này chẳng khác gì hái được lộc

Theo quan niệm của người xưa, mua đồ cầu may trong ngày đầu năm mới sẽ giúp cả năm may mắn, hanh thông. Đầu năm mua gì để có vận may?

Mua giấy xin chữ

Đầu năm đi mua giấy, xin ông đồ chữ là tục lệ văn hóa giàu ý nghĩa của người Việt, thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa, tri thức, cũng là gửi gắm hy vọng qua con chữ mới xin mang về may mắn, tài lộc, phúc thọ như lời cầu của bạn.

Ngoài ra, người ta thường xin chữ của các nho sĩ, thầy giáo, thầy đồ nổi danh hiền tài đức độ, học rộng hiểu nhiều. Người xin chữ là mong được phúc của người cho chữ, cũng là khẳng định lời quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình.

Mỗi Tết lại thấy ông đồ già ngồi viết chữ, điều đó dường như đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu ngày Tết của người dân đất Việt, những con người trọng đạo nghĩa và ham học hỏi.

Đầu năm người Việt hay mua muối

Ảnh minh họa. Người Việt quan niệm mua muối sẽ mang lại may mắn làm ăn thuận buồm xuôi gió. Mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong gia đình. Người dân Việt Nam thường mua muối vào sáng mùng 1 Tết. Người bán sẽ đong một bát đầy có ngọn chứ không gạt ngang.



Mua lửa ngày mùng một

Bên cạnh tục mua muối, tục mua lửa đầu năm (bật lửa hay diêm) cũng được nhiều người tin dùng bởi người xưa cho rằng, mua lửa là mang may mắn, mang lộc đầu năm về nhà. Vì thế nếu đầu năm ai mua được lửa thì người đó hy vọng vào một năm mới nhiều điềm lành, nhiều may mắn và nhiều tài, lộc. Bạn có thể mua riêng hoặc mua các gói muối kèm có kèm một bao diêm hoặc bật lửa.

Mua vàng ngày vía Thần tài

Cũng theo quan niệm của người xưa, mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng vừa để tích trữ tài sản vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc. Đó là một hoạt động vừa ý nghĩa vừa thiết thực mang lại lợi ích cho người dân.

Đây cũng là một hình thức tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết của người Việt bấy lâu vẫn duy trì để có của ăn, của để dành, từ đó thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất của mỗi người.

Với nhiều người, việc mua vàng ngày vía Thần Tài mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là cầu may mắn, tài lộc rủng rỉnh cả năm. Vì thế, cứ vào ngày mồng 10 tháng giêng - ngày vía Thần Tài - dù số lượng vàng lớn, nhỏ khác nhau, người dân vẫn sẵn sàng xếp hàng từ sáng đến tối để mua vàng.

Mua vật phẩm phong thủy

Để mang tới may mắn cho ngôi nhà của mình thì không gì đơn giản hơn là sắm ngay vật phẩm phong thủy về trưng. Tùy theo địa thế nhà, tuổi hay mệnh của gia chủ mà lựa chọn đồ phong thủy, có thể giúp gia chủ tăng thêm sinh khí, hóa giải xui xẻo, đón thêm cát lành.

Trong ngày Tết đầu năm mới, bạn có thể lựa chọn nhiều vật phẩm phong thủy may mắn như tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, tượng phật…, tài lộc sẽ theo nhau mà tới. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bài trí đồ phong thủy cần phải được cân nhắc cẩn thận, chớ tùy tiện để những đồ này ở nơi không phù hợp, chẳng những không mang tới may mắn mà còn có thể khiến cho gia chủ gặp phải những điều không may.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!