Đặt tượng phật Di Lặc trong phòng khách có lợi lộc gì không?

Phật Di Lặc là vị Phật có một cái bụng to và khuôn mặt tươi cười đầy phúc hậu. Vị này tượng trưng cho tinh thần vui vẻ, lạc quan, hài hước, khoan dung và cả trí tuệ. Đặt tượng Phật Di Lặc trong phòng khách sẽ mang đến cho gia đình nhiều điềm báo tốt lành, tăng thêm tài vận, bình an phú quý, mọi người vui vẻ. Tượng Phật Di Lặc là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc và sức khỏe tốt. Theo truyền thuyết, Phật Di Lặc được xem là vị Phật thứ 5 và cũng là vị Phật cuối cùng xuất hiện trên Trái Đất. Từ thế kỷ thứ 10, hòa thượng Bố Đại được xem là hiện thân của Phật Di Lặc.

Tượng phật Di Lặc.