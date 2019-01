Ai Cập trong top điểm đến "cực hot" nhưng nguy hiểm chết người

1. Kenya: Khung cảnh thiên nhiên hoang dã của Kenya hẳn sẽ khiến nhiều du khách muốn book vé đi ngay tức thì. Nhưng bạn cần nhớ rằng từ lâu địa điểm này đã bị coi như điểm "đen" cho khách du lịch bởi nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Ảnh: And Beyond. Năm 2007, hơn 1.000 người đã chết vì bạo lực sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 10. Đến năm 2017, bạo loạn khủng khiếp lại tiếp tục nổ ra sau cuộc bầu cử của Tổng thống Uhuru Kenyatta. Bộ Ngoại giao Anh từng đưa ra khuyến cáo du khách nước này có thể gặp rắc rối với những cuộc tấn công khủng bố của người Hồi giáo và đặc biệt khuyến cáo không nên tới khu vực giáp ranh Somalia nếu không cần thiết. Ảnh: Artof Safari. 2. Ai Cập: Những sa mạc cát, kim tự tháp hay tượng nhân sư là điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến khi nhắc tới Ai Cập. Tuy nhiên, có một sự thật là khu vực từ Trung Đông đến Bắc Phi vẫn luôn đứng top những nơi ít an toàn nhất trên thế giới, xếp khoảng thứ 142/163 theo Bảng chỉ số Hòa bình Toàn cầu. Phụ nữ ở những nơi này thường xuyên đối mặt với nguy cơ bạo lực cũng như xâm hại tình dục. Ngoài ra, các cặp đôi đồng tính khi đến đây cũng cần hết sức cẩn thận trong việc thể hiện tình cảm chốn công cộng. Ảnh: World Travel Guide. Nguy cơ khủng bố cũng là điều khiến các du khách nên cân nhắc trước khi tới Ai Cập. Mới đây, hôm 28/12, một xe chở đoàn bao gồm khách du lịch từ Việt Nam đã bị đánh bom khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ảnh: Egyptian Streets. 3. Tanzania: Quốc gia này vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch châu Phi. Tuy nhiên, giống nhiều quốc gia châu Phi khác, vấn đề LGBT ở đây vẫn chưa được nhìn với con mắt thiện cảm. Ảnh: Taringa. Các báo cáo gần đây tiết lộ hàng trăm nhà hoạt động cho quyền giới tính đã phải che giấu thân phận vì sợ chính quyền bắt giữ. Theo bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc trên thế giới, quốc gia này chỉ đứng thứ 153/156. Ảnh: National Geographic. 4. Thổ Nhĩ Kỳ: Không cần nói thêm về du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bởi đất nước này thực sự quá nổi tiếng với những công trình kiến trúc tráng lệ như thành phố đá Cappadocia, Pamukkale hay Cung điện dưới nước Yerebatan Cistern... Ảnh: iExplore. Dù vậy, chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bị đặt trong tình trạng căng thẳng, bất ổn. Với những fan bóng đá, họ hẳn sẽ muốn được một lần hòa trong không khí cuồng nhiệt của các CĐV nơi đây. Tuy nhiên, những cuộc va chạm giữa các fan CLB khác nhau có thể khiến bạn phải nhận thương tích không đáng có trong chuyến du lịch. Ảnh: SB Nation. 5. Barcelona, Tây Ban Nha: Sẽ thật khó tin khi thành phố biển xinh đẹp, nơi "đóng quân" của một trong những CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới lại lọt vào danh sách này. Sự thật thì ở Barcelona, bạn sẽ rất ít khi gặp phải những vấn đề như bạo lực hay nhân quyền ở các nơi kể trên. Tuy nhiên, cư dân thành phố này chưa chắc đã chào đón khách du lịch một cách nồng hậu như vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Ảnh: Cino. Thực tế, lượng khách du lịch tăng quá nhanh trong vài năm trở lại đây khiến cảnh quan và nhiều giá trị truyền thống của Barcelona dần bị phá hủy. Điều này dẫn đến sự phản đối quyết liệt từ các cư dân thành phố. Trên những bức tường ngập tràn các bức tranh graffiti với thái độ thù hằn khách du lịch. Thỉnh thoảng, họ lại có những cuộc biểu tình hay quấy rối khách du lịch như vụ việc tai tiếng vào năm 2017. Ảnh: Odyssey Travel. 6. Tuvalu: Một quốc gia nhỏ bé nằm ngay giữa Thái Bình Dương được mệnh danh như "thiên đường nơi hạ giới" với cảnh quan hoang sơ và những bãi tắm trong vắt. Tuy nhiên, do vị trí của mình nên Tuvalu thường xuyên hứng chịu thiệt hại từ lốc xoáy và những cơn bão lớn. Ảnh: Tuvalu Tourism. Các nhà khoa học cũng dự báo trong khoảng 30 năm nữa, quốc đảo nhỏ bé này sẽ chìm hẳn dưới lòng biển. Vậy nên tốt hơn đừng đánh cược vận may của bạn vào nơi "thiên đường hạ giới" này. Ảnh: Sven's Travel.

