Hoàng Liên Sơn vào top địa điểm đáng đi nhất thế giới 2019

Hoàng Liên Sơn (Việt Nam): Dãy núi này nằm phía Tây Bắc của Việt Nam. Nhờ tuyến cáp treo được vận hành, khách du lịch ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận đỉnh Fansipan dễ dàng hơn trước. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Ngoài ra, nghỉ ngơi trong các homestay giữa bản làng người dân tộc H'Mong, Tày... cũng là một trải nghiệm được nhiều người yêu thích. Ảnh: @annannlee25, @roudoy. Phạm Tịnh Sơn (Trung Quốc): Cách đây không lâu, ngọn núi này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Sở hữu độ cao trải dài từ 500-2.750 m, núi Phạm Tình thuộc dãy Ngũ Lăng, tỉnh Phúc Châu, còn là khu đạo tràng nổi tiếng của các Phật tử. Không những thế, khu vực này còn có hệ thống sinh học đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Du khách có thể chọn đi bằng cáp treo hoặc leo núi để lên được đây. Ảnh: @zihan96_zhou, @kaleochan. Greenland (Đan Mạch): Hòn đảo lớn nhất thế giới ấy là một vùng tự trị của Vương quốc Đan Mạch. Mọi người còn biết đến Greenland như một nơi tận cùng của Trái Đất với thời tiết lạnh lẽo quanh năm. Do băng giá phủ đến 80% diện tích của hòn đảo, tàu, trực thăng và máy bay trở thành phương tiện chính để kết nối giữa các khu vực ở Greenland. Một vài địa điểm du khách thường ghé tham quan như thị trấn Iluissat, Kangerlussuaq. Ảnh: @dronenature, @trulyamazingplaces. Galway (Ireland): Thành phố lớn thứ 4 của Ireland có dân số khoảng 80.000 người. Galway thường xuyên có nhiều sự kiện nghệ thuật thu hút số lượng lớn người tham gia, nổi bật trong số đó là cuộc diễu hành Macnas nổi tiếng. Ngoài ra, thành phố sôi động này còn có nhiều địa điểm để tham quan như công viên John F. Kennedy, vách đá Moher, thánh đường Galway... Nếu thích cuộc sống nhộn nhịp về đêm, du khách có thể hòa mình vào phố Quay, tựu điểm của các nhà hàng, quán bar... Ảnh: @lorenzo90vi, @catchandshare. Dordogne (Pháp): Tỉnh Dordogne thuộc vùng Aquitaine. Tuy vị trí nằm trong lòng nước Pháp, không giáp biển, khu vực này vẫn thu hút khách du lịch nhờ thiên nhiên trong lành và và kiến trúc cổ đặc sắc. Nơi đây có 5 dòng sông chảy qua. Du khách có thể đến tham quan thung lũng sông Dordogne để chiêm ngưỡng hàng trăm tòa lâu đài cổ kính. Đặc biệt, các di tích, tranh vẽ hang động của người tiền sử trong thung lũng sông Vezere là điểm nhấn quan trọng trong hành trình khám phá của du khách tại Dordogne. Ảnh: @jungetmadsen, @niamor_epicurien. Matera (Italy): Thành phố này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1993. Vùng đất xinh đẹp nằm trên một sườn đồi lởm chởm đá. Ngày xưa, Mareta khá bẩn thỉu và chịu nạn nghèo đói, dịch bệnh tràn lan. Theo thời gian, thành phố Mareta vẫn giữ được nét hoang sơ và độc đáo vốn có. Tại các nhà thờ trong hang động, những bức bích họa đầy màu sắc trở thành điểm nhấn gây ấn tượng với du khách. Ảnh: @gidy369, @claudiachiarito. Cairo (Ai Cập): Nằm bên bờ sông Nile, thủ đô của Ai Cập có bề dày lịch sử lâu đời, được mệnh danh là "thành phố nghìn tháp" khi có hơn 1.000 đền thờ Hồi giáo và hơn 1.000 tòa tháp. Thành phố này thuộc hàng lớn nhất và đông dân nhất ở châu Phi. Hàng loạt địa điểm du khách có thể ghé thăm khi đến Cairo như khu chợ Khan-El-Khalili Bazzar, nhà thờ Hồi giáo AI Azhar... Ảnh: Get Your Guide, Osiris Tours. Salvador (Brazil): Thành phố giàu tính lịch sử này là thủ đô đầu tiên của Brazil từ 1549-1765. Nơi đây quy tụ những kiến trúc thuộc địa còn nguyên vẹn nhất tại Nam Mỹ. Nhiều thể loại âm nhạc cũng được khai sinh ở thành phố này như Bossa nova, Samba và Tropicalia. Nếu du lịch đến Salvador vào tháng 2, du khách có cơ hội tham dự lễ hội carnival hoành tráng, thu hút hơn 2 triệu người nhảy múa khắp đường phố. Ảnh: Tourplans, 100 Resilient Cities.

