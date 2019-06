Cực sốc: Danh họa Van Gogh tự sát bằng súng?

Mới đây, khẩu súng lấy đi sinh mạng của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh được bán đấu giá tại Paris (Pháp) với mức giá tương đương 4,2 tỷ đồng. Cho đến nay, cái chết của danh họa tài năng Van Gogh vẫn là chủ đề gây tranh luận. Không ai có thể khẳng định chắc chắn ai thực sự giết chết danh họa này. Theo các nguồn tin, vào ngày 27/7/1890, Van Gogh bị một vết thương ở vùng bụng do súng gây ra. Hai ngày sau, danh họa nổi tiếng thế giới qua đời. Các chuyên gia cho biết viên đạn không gây ra một vết thương chí tử cho danh họa 37 tuổi bởi ông vẫn có thể tự trở về nhà trọ Auberge Ravoux, ngồi hút tẩu và trò chuyện với người em trai Theo Van Gogh sau khi trúng đạn. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ địa phương lần lượt khám cho Van Gogh nhưng đều không thể lấy viên đạn ra khỏi bụng của danh họa. Do vậy, cuối cùng Van Gogh chết vì vết thương nhiễm trùng. Câu nói cuối cùng của Van Gogh trước khi qua đời là: “Nỗi buồn sẽ còn lại mãi mãi”. Đến năm 1965, một người nông dân khi đi làm đồng ở Auvers-sur-Oise đã tìm thấy khẩu súng đoạt mạng Van Gogh năm xưa. Về sau, người này trao lại khẩu súng cho người chủ nhà trọ nơi Van Gogh từng thuê trọ. Nơi tìm thấy khẩu súng chính là nơi Van Gogh thường hay ra đó ngồi vẽ trong những ngày tháng cuối đời. Xuất phát từ điều này, một số người cho rằng, Van Gogh đã dùng khẩu súng trên tự sát để giải thoát bản thân khỏi đau khổ do phải đối mặt với chứng trầm cảm và sự rối loạn tâm thần suốt thời gian dài. Video: Cái chết bi thảm của Van Gogh nhìn từ các bức vẽ (nguồn: VTC14)

Mới đây, khẩu súng lấy đi sinh mạng của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh được bán đấu giá tại Paris (Pháp) với mức giá tương đương 4,2 tỷ đồng. Cho đến nay, cái chết của danh họa tài năng Van Gogh vẫn là chủ đề gây tranh luận. Không ai có thể khẳng định chắc chắn ai thực sự giết chết danh họa này. Theo các nguồn tin, vào ngày 27/7/1890, Van Gogh bị một vết thương ở vùng bụng do súng gây ra. Hai ngày sau, danh họa nổi tiếng thế giới qua đời. Các chuyên gia cho biết viên đạn không gây ra một vết thương chí tử cho danh họa 37 tuổi bởi ông vẫn có thể tự trở về nhà trọ Auberge Ravoux, ngồi hút tẩu và trò chuyện với người em trai Theo Van Gogh sau khi trúng đạn. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ địa phương lần lượt khám cho Van Gogh nhưng đều không thể lấy viên đạn ra khỏi bụng của danh họa. Do vậy, cuối cùng Van Gogh chết vì vết thương nhiễm trùng. Câu nói cuối cùng của Van Gogh trước khi qua đời là: “Nỗi buồn sẽ còn lại mãi mãi”. Đến năm 1965, một người nông dân khi đi làm đồng ở Auvers-sur-Oise đã tìm thấy khẩu súng đoạt mạng Van Gogh năm xưa. Về sau, người này trao lại khẩu súng cho người chủ nhà trọ nơi Van Gogh từng thuê trọ. Nơi tìm thấy khẩu súng chính là nơi Van Gogh thường hay ra đó ngồi vẽ trong những ngày tháng cuối đời. Xuất phát từ điều này, một số người cho rằng, Van Gogh đã dùng khẩu súng trên tự sát để giải thoát bản thân khỏi đau khổ do phải đối mặt với chứng trầm cảm và sự rối loạn tâm thần suốt thời gian dài. Video: Cái chết bi thảm của Van Gogh nhìn từ các bức vẽ (nguồn: VTC14)