Giải mã 5 bí mật chưa tiết lộ về danh họa Pablo Picasso

Danh họa Pablo Picasso sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881 tại Málaga, Tây Ban Nha. Sau đó, ông chuyển đến Pháp và mang đến làn gió mới cho hội họa thế giới. Khác với những người chỉ được công chúng biết đến khi đã qua đời như Van Gogh, Picasso là một trong số ít họa sĩ thời bấy giờ trở nên nổi tiếng và được công chúng mến mộ ngay khi ông vẫn còn sống. Cuộc đời cống hiến vì nghệ thuật của ông đã trải qua bao giai đoạn, từ Thời kì Xanh (1901-1904), Thời kì Hồng (1904-1906), Trường phái Nguyên sơ ( 1907-1909), Trường phái Lập thể (1909-1919), Trường phái Tân cổ điển và siêu thực (1919 – 1929). Trong 91 năm cuộc đời, ít ai biết rằng danh họa đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Danh họa Pablo Picasso. Ảnh: Architectural Digest

1. Danh họa đã từng bị tình nghi là ăn cắp trong quá khứ.

Năm 1911, bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của Da Vinci đã bị một người đàn ông đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre, Paris. Danh tính kẻ cắp bức tranh đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhà chức trách thành phố đã đưa ra hai nghi phạm, đó là nhà thơ Guillaume Apollinaire và nghệ sĩ trẻ Plabo Picasso. Lý do 2 người này bị tình nghi được cho là dính líu đến một vụ ăn cắp trước đây, khi trợ lý của Apollinaire đánh cắp 2 tác phẩm điêu khắc châu Phi của bảo tàng Louvre và tặng cho Picasso.

Theo cuốn sách của Norman Mailer có tên Portrait of Picasso as a Young Man (Chân dung thời trẻ của Picasso), Picasso trong phiên tòa đã rất suy sụp, đánh dấu một khoảnh khắc được cho là “nhục nhã” nhất cuộc đời ông. Kết thúc phiên tòa, cả 2 nghi phạm đều được thả tự do vì không có thêm manh mối. Mãi đến năm 1914, bức tranh đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Ý vài ngày trước khi Thế chiến I nổ ra.

2. Picasso cực kỳ mê tín.

Đây là một phần tính cách của Picasso từ khi con trẻ cho đến khi trưởng thành tại Andalusia. Ví dụ, ông cho rằng mái tóc của con người có gì đó kỳ bí và có thể gây hại nếu tóc của mình rơi vào tay kẻ xấu. Chính vì thế, Picasso luôn sợ hãi mỗi khi cắt tóc. Theo một cuốn hồi ký có tựa đề Life with Picasso (Cuộc sống với Picasso) của Françoir Gilot, người yêu cũ của ông, danh họa này chỉ hoàn toàn tin tưởng một thợ cắt tóc duy nhất.

3. Picasso không phải là họ thật của danh họa.

Khi nổi tiếng, cái tên Picasso được nhiều người biết đến và xuất hiện khắp nơi, tuy nhiên ít ai biết rằng tên thật của ông là Pablo Ruiz. Trong cuốn tiểu sử A Life of Picasso (Cuộc đời Picasso) của tác giả John Richardson, vị họa sĩ đã đổi họ của mình thành tên thời con gái của mẹ ông, Picasso và cái tên đó đã gắn liền với tên tuổi của ông cho đến hiện tại.

4. Le Peintre, một tác phẩm triệu đô của Picasso đã vĩnh viễn biến mất.

Tháng 9/1998, vụ tai nạn kinh hoàng trên chiếc máy bay mang số hiệu 111 của hãng hàng không Swissair đã khiến toàn bộ 229 hành khách. Bên cạnh thiệt hại về người, chuyến bay còn chứa tác phẩm Le Peintre được vẽ năm 1963 trị giá 1,5 triệu USD của danh họa Pablo Picasso. Được biết, chuyến bay từ JFK (New York) tới Geneva (Thụy Sĩ) này đã không may gặp trục trặc và lao xuống Đại Tây Dương. Mặc dù 98% máy bay đã được tìm thấy nhưng bức tranh giá trị chỉ còn lại một mảnh nhỏ dài 20 cm nằm lẫn trong đống đổ nát.

5. Từng được đề cử là 1 trong 10 người đàn ông giàu nhất thế giới.

Ảnh: Architectural Digest

Trong một bài báo trên tạp chí Vanity Fair xuất bản năm 2016, Marc Blondeau, nguyên lãnh đạo bảo tàng Sotheby’s France tuyên bố rằng: "Nếu Picasso còn sống đến ngày nay, ông sẽ là một trong 10 người đàn ông giàu nhất thế giới".