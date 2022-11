Chó hung dữ với một số người nhưng với một số khác lại không

Chó "từ chối" một số kiểu người



Khứu giác của chó càng nhạy bén, sẽ càng chọn lọc những người tiếp cận mình. Sự từ chối xảy ra do các pheromone mà chúng cảm nhận được từ con người, những chất này có thể cung cấp cho chó thông tin về việc chúng đang gặp nguy hiểm. Nhưng không chỉ vậy, chó cũng có ác cảm với những chiếc mũ lớn, hoặc những người có đặc điểm khác với những gì quen thuộc với nó khi còn nhỏ.

Lý do chó lại đuổi cắn một số người, một số khác lại không?

Ngoài ra, dưới đây cũng giải thích về một số hành động phổ biến ở chó:



Ăn phân của mình hoặc phân của những con chó khác

Thói quen này phổ biến hơn ở chó con hơn so với chó trưởng thành. Vì khi làm điều đó chúng cảm thấy thích thú hoặc làm để thu hút sự chú ý của bạn. May mắn thay, thói quen này thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của cún cưng, nhưng có thể được sửa chữa đơn giản bằng cách thu dọn chất thải ngay không cho chó có cơ hội tiếp cận.

Đào lỗ trên mặt đất hoặc cát

Có nhiều lý do khiến chó đào hố. Nếu thời tiết quá nóng, chúng có thể làm như vậy để tìm chỗ đất mát hơn để nằm. Ngay cả những con chó cái sắp sinh cũng có xu hướng đào hố theo bản năng, nhưng một số cũng làm vậy vì lo lắng hoặc vì chúng cảm thấy bị mắc kẹt hoặc buồn chán. Với chó hoạt động này cực kỳ thú vị.

Tiếng hú

Chó sủa để giao tiếp, nhưng chúng cũng thỉnh thoảng hú như những con sói nhỏ. Sự khác biệt giữa hai điều này có thể là thông điệp mà chúng được yêu cầu truyền tải. Trước đây, tổ tiên của chúng hú lên để cảnh báo đàn về vị trí hoặc để giữ các loài động vật khác tránh xa lãnh thổ của chúng.

Hiện tại, chó làm điều đó để bạn nhận thấy sự hiện diện của chúng, thể hiện nỗi đau thể xác, cảm xúc lo lắng hoặc buồn bã và bị bỏ rơi hoặc đơn giản là để phản ứng với các kích thích trong môi trường của chúng như còi báo động hoặc những con chó khác.

Tự cắn mình

Nếu bạn đã từng phát hiện ra rằng con chó của mình liên tục liếm hoặc gặm một vùng trên cơ thể của chúng, thì có một số lý do dẫn đến hành vi này. Nó có thể là do khó chịu do dị ứng, da khô, ngứa hoặc đau. Thậm chí, sự buồn chán có thể khiến chú chó của bạn tập trung sức lực vào việc liên tục tự liếm mình. Sự hiện diện của ký sinh trùng, bọ chét hoặc bọ ve cũng có thể xảy ra, vì vậy tốt nhất bạn nên quan sát kỹ hơn nếu thấy chó tự liếm hoặc cắn nhiều hơn bình thường.

Liếm mũi

Chó tự liếm mũi để giữ ẩm thường xuyên, điều này giúp khứu giác nhận biết mùi tốt hơn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một phần ngôn ngữ cơ thể của chúng. Nếu làm điều đó liên tục, nó có thể cho thấy rằng con vật đang lo lắng, sợ hãi, bối rối hoặc buồn nôn. Khi có biểu hiện bất thường, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ thú y.

Chôn hoặc giấu một số đồ vật

Một số con chó có xu hướng đào bới để giấu xương, đồ chơi hoặc thức ăn. Xưa kia, chó săn giấu thức ăn của mình để bảo quản và không cho các loài động vật khác biết. Tập tính này được một số con chó thực hiện đến ngày nay.

Đánh hơi mông của những con chó khác

Có vẻ như nghi thức này giống như một cái bắt tay trong ngôn ngữ của loài chó, nhưng nó còn hơn thế một chút. Khu vực đặc biệt này có thể phát ra mùi thơm mà con người không thể nhận thấy, nhưng đối với chó thì nó vô cùng quan trọng. Vì chúng giúp chó có được thông tin quan trọng về đối phương để biết đã gặp nhau trước đây hay chưa, từ đó thiết lập mối quan hệ. Qua đây chó đủ hiểu để biết liệu đây có phải con chó nổi trội, ốm yếu hay thậm chí là một người bạn đời tiềm năng tốt hay không?