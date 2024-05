Sững sờ vẻ kỳ vĩ của pháo đài cổ nổi tiếng nhất Pakistan

Nằm ở góc Tây Bắc của bức tường thành bao quanh thành phố Lahore của Pakistan, pháo đài cổ Lahore là một di sản kiến trúc quý giá của đế quốc Mogul - vương triều cai trị tiểu lục địa Ấn Độ từ thế kỷ 16-19. Ảnh: Britannica. Hiện nay, nguồn gốc của pháo đài Lahore vẫn là một ẩn số do các tư liệu lịch sử về nó đã bị mất mát. Tuy nhiên, các bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy chứng minh rằng những công trình đầu tiên của pháo đài được xây dựng từ khoảng trước năm 1025. Ảnh: Rohaan Bhatti. Đến năm 1241, những người Mông Cổ xâm chiếm và đã tàn phá pháo đài cho đến khi nó được xây dựng lại bởi Anushay Mirza Ghiyas ud din Balban vào năm 1267. Ảnh: The World With MNR. Đến năm 1398, công trình lại một lần nữa bị quân đội của Timur Lenk phá hủy nhưng được xây dựng lại bằng bùn vào năm 1421 bởi Vua Shah Mubark Syed. Ảnh: Pakistani. Phải đến năm 1566, hoàng đế Akbar của đế quốc Mogul mới cho xây lại pháo đài bằng nguyên liệu là gạch trên nền tảng trước đó của nó và mở rộng diện tích pháo đài về phía sông Ravi. Ảnh: Guilhem Vellut / Flickr. Trong vòng một thế kỷ sau đó, nhiều công trình quan trọng khác của pháo đài được hoàn thành, và công trình có diện mạo cơ bản như ngày nay. Ảnh: WWikipedia. Sau khi triều đại Mogul sụp đổ, pháo đài Lahore đã nằm dưới sự kiểm soát của người Sikh và sau đó là thực dân Anh. Dù đã trải qua nhiều biến động lịch sử, pháo đài vẫn được gìn giữ rất tốt. Ảnh: Medium. Ngày nay, pháo đài Lahore là một quần thể kiến trúc có mặt bằng dạng hình thang nằm trong một khuôn viên trải rộng trên diện tích 20 ha. Ảnh: Pakistan Today. Công trình có hai cổng chính, gồm Cổng Alamgiri hướng ra Nhà thờ Hồi giáo Badshahi và Cổng Masjidi là cổng cũ của Bức tường thành của thành phố. Hiện tại, cổng Alamgiri được sử dụng như là lối vào chính trong khi cổng Masti bị đóng vĩnh viễn. Ảnh: Salman Rashid. Bên trong pháo đài có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc như rạp Naulakha, thánh đường Hồi giáo Moti Masjid... Ảnh: Reddit.Theo đánh giá của các chuyên gia, pháo đài cổ Lahore là nơi hội tụ những giá trị điển hình của kiến trúc truyền thống Mogul. Ảnh: Wikipedia. Vào năm 1981, pháo đài này cùng với Vườn Shalimar nằm gần đó đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

