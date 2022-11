Có gì trong G700 - chuyên cơ Gulfstream số một thế giới sắp về Việt Nam?

Ngày 5-6/11/2022 vừa qua, tại triển lãm hàng không cao cấp Airshow 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi hãng hàng không chung cao cấp Sun Air của tập đoàn Sun Group và hãng chuyên cơ Gulfstream, khách tham quan đã không khỏi choáng ngợp, trước những huyền thoại trên bầu trời G600, G650ER từ thương hiệu máy bay thương gia số 1 thế giới. Nhưng có vẻ như ngay cả chiếc G650ER – mẫu máy bay lớn nhất trên thị trường của Gulfstream từng giúp tỷ phú Elon Musk khẳng định năng lực tài chính và độ chịu chơi khi sở hữu làm chuyên cơ riêng cũng bị lu mờ bên cạnh ngôi sao mới - máy bay G700 của Gulfstream. Khách tham quan tại Việt Nam cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được là những khách hàng đầu tiên tại châu Á, tận mắt chiêm ngưỡng tuyệt phẩm này, bởi theo chia sẻ của đại diện hãng, Gulfstream đã lựa chọn Việt Nam là điểm dừng đầu tiên ở châu Á trong lịch trình quảng bá G700. Và tương lai rất gần, theo hé lộ từ đại diện hãng hàng không của Sun Group, G700 sẽ được Sun Air đưa về khai thác tại Việt Nam vào năm 2024. Đây là dòng chuyên cơ đầy tự hào của Gulfstream khi cung cấp cabin rộng rãi, sáng tạo và linh hoạt nhất trong ngành hàng không, cùng với động cơ Rolls-Royce hoàn toàn mới. G700 có hiệu suất bay vượt trội, khả năng bay xa và nhanh hơn bất kỳ chuyên cơ nào với tốc độ đạt Mach 0,90, gần với tốc độ siêu thanh (từ Mach 1 trở lên). Vào tháng 5/2022, G700 đã lập kỷ lục tốc độ khi bay từ Savannah, Georgia (Mỹ) đến Geneva (Thụy Sĩ) chỉ trong 7 tiếng 37 phút, trong khi một máy bay chở khách bình thường sẽ mất ít nhất gần 10 tiếng. Ông Wayne Oedewalt, Phó Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương của Gulfstream nhận định: “Sự kết hợp của kích thước cabin, công nghệ sàn đáp, phạm vi hoạt động và khả năng vận hành khiến G700 trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng có nhu cầu về kích thước cabin lớn hơn cùng tầm bay xa và tốc độ cao”. G700 có thể chở tối đa 19 hành khách ngồi. Cabin chia làm 5 khu sinh hoạt chung, có khu vực bếp siêu sang, sẵn sàng cho những bữa ăn chuẩn 5 sao. Đề cao tính cá nhân và sự tiện nghi như những dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp dưới mặt đất, từng ghế ngồi đều được thiết kế kỹ lưỡng, đo đạc và làm thủ công với những đường may tinh xảo. Tất cả đều là ghế công thái học êm ái, gần các nút điều khiển cabin bằng xúc giác. Máy bay G700 mới có trang bị hệ thống giải trí hiện đại và sử dụng Ka-band wifi, mạng Internet toàn cầu nhanh nhất, giúp hành khách có những phút giây giải trí hoặc làm việc liên tục mà không bị gián đoạn. Đây cũng là lý do khiến các doanh nhân, CEO, những người đặt thời gian lên hàng đầu ưu tiên lựa chọn G700 cho những hành trình dài, để đảm bảo các buổi họp quan trọng diễn ra xuyên suốt. Điều đặc biệt là việc di chuyển cùng với G700 còn giúp hành khách cải thiện sức khỏe. 100% khí tươi được làm mới mỗi 2-3 phút. Khí tươi cung cấp hàm lượng oxy tốt cho hệ hô hấp và lưu thông máu, đẩy lùi cảm giác khó chịu, nhức mỏi cơ thể, giúp đem đến một tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng suốt quá trình bay. Ưu việt lớn hơn nữa của mẫu máy bay hạng sang G700 này là ánh sáng tự nhiên từ 20 ô cửa lớn nhất trong dòng chuyên cơ thương gia. 20.000 chiếc đèn led được chế tác độc nhất với 65.000 cấp độ sáng để mỗi hành khách có thể tái hiện ánh sáng mặt trời theo sở thích của mình. Nhờ điều này, những doanh nhân thường bay xuyên lục địa có thể tái tạo cảnh bình minh và hoàng hôn- một chi tiết nhỏ nhưng lại vô cùng hữu hiệu để giảm đáng kể tác động lên cơ thể người khi bay qua nửa vòng Trái đất không ngừng nghỉ. Video: Xem chi tiết chuyên cơ Gulfstream G700 sắp về Việt Nam.

