"Soi" chi tiết chiếc Century GRMN đặc biệt của sếp Tổng Toyota

Vào năm 2018, ông Akio Toyoda, CEO của hãng Toyota, đã bất ngờ mang chiếc Toyota Century GRMN đặc biệt của mình lên đường đua Fuji Speedway tại Nhật Bản nhân sự kiện Toyota Gazoo Racing Festival. Vào ngày ngày 11/11/2022 vừa qua, chiếc Toyota Century GRMN của ông Akio Toyoda tiếp tục tái xuất khi, "sếp tổng" Toyota có mặt tại chặng Rally Japan của giải đua FIA World Rally Championship (WRC) . Đây là chặng đua cuối cùng của giải này đồng thời lần đầu tiên diễn ra tại Nhật Bản trong 12 năm qua. Vị CEO này đã xuất hiện trong khu vực dịch vụ của đội đua Toyota cùng chiếc Century GRMN màu trắng của mình trong ngày thứ 2 diễn ra chặng đua. Được biết, chặng đua Rally Japan diễn ra tại hai tỉnh Aichi và Gifu của Nhật Bản trong 4 ngày, từ 10 - 13/11/2022. Trong ngày đầu tiên diễn ra, tay đua Sebastien Ogier của đội Toyota Gazoo Racing World Rally Team đã lập kỷ lục về thời gian với chiếc GR Yaris Rally1 Hybrid. Sự xuất hiện của "sếp tổng" Toyota tại khu vực dịch vụ đã gây không ít bất ngờ cho những người có mặt. Chiếc Toyota Century GRMN cũng lập tức thu hút sự chú ý. Chiếc Toyota Century GRMN màu trắng này đeo biển số "Shinagawa 300 Yu 18-67", lấy cảm hứng từ năm sinh của ông Sakichi - nhà sáng lập hãng Toyota. Đây là 1 trong đúng 2 chiếc Toyota Century GRMN được sản xuất trên toàn thế giới. Chiếc Toyota Century GRMN còn lại được sơn màu đen. Đặc biệt hơn, cả hai chiếc xe đều thuộc về ông Toyoda. Toyota Century GRMN đã từng được trưng bày trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2019. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của xe chưa bao giờ được công bố chi tiết. Theo tin đồn, xe đã được cải tiến hệ thống treo và động cơ so với Toyota Century nguyên bản.Toyota Century GRMN hạng sang được cho là sở hữu chiều dài lên đến 5.335 mm. Trên xe còn có những điểm nhấn màu đỏ tương phản, bộ vành đa chấu màu xám nòng súng ấn tượng và cánh gió nhỏ trên nắp cốp sau. Có vẻ như Century GRMN chỉ là xe được chế tạo theo yêu cầu của CEO hãng Toyota. Trong suốt 3 năm qua, hãng Toyota chưa từng chế tạo thêm bất kỳ chiếc Century GRMN nào. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Century vốn được mệnh danh là "Rolls-Royce của Nhật Bản". Cách đây không lâu, tại Nhật Bản đã xuất hiện tin đồn về việc hãng Toyota phát triển SUV siêu sang mang tên Century để cạnh tranh với Rolls-Royce Cullinan. Theo tin đồn, SUV siêu sang mới của Toyota sẽ không phải là một phiên bản của dòng Century dù sở hữu chung tên gọi. Mẫu SUV siêu sang này có thể sẽ không liên quan đến Toyota Century về mặt kỹ thuật. Thay vào đó, xe sẽ được trang bị cơ sở gầm bệ và động cơ hoàn toàn khác biệt so với Toyota Century. Tin đồn cũng cho biết, Toyota Century SUV sẽ đưa sự tiện nghi và sang trọng của xe gầm cao Nhật Bản lên một tầm cao mới. Mẫu SUV đắt nhất của Nhật Bản hiện là Lexus LX 600 Executive với giá sau thuế 18 triệu Yên (khoảng 3,02 tỷ đồng). Ước tính, Toyota Century SUV sẽ có giá hơn 20 triệu Yên (3,35 tỷ đồng), tức là bằng một nửa so với Rolls-Royce Cullinan đang bán tại Nhật Bản. Giới báo chí Nhật Bản cho biết, mẫu xe siêu sang Toyota Century SUV sẽ không chỉ nhắm đến thị trường nội địa. Thay vào đó, mẫu SUV này sẽ được bán ở thị trường toàn cầu và bắt đầu đi vào sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Aichi, Nhật Bản, vào năm 2023. Tuy nhiên, xe sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn, chỉ 1.000 chiếc/năm. Video: Ngắm chiếc Toyota Century GRMN của ông Akio Toyoda.

