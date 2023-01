"Chân như đĩa phẳng, nghèo khó chẳng dứt" tiết lộ vận mệnh

Chân không có đường vân

Lòng bàn chân không có đường vân ngang dọc rõ ràng được dự báo là tướng không tốt. Theo nhân tướng học, người có tướng bàn chân này có thể sẽ phải đối mặt với những kẻ gian manh, nhiều điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.

Người có tướng chân này cũng có thể bị người khác hiểu nhầm, vu khống làm tổn hại thanh danh. Họ dễ vướng vào các cuộc tranh chấp gây hao tài, ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống.

Bàn chân có nốt ruồi

Theo nhân tướng học, người nốt ruồi đen ở lòng bàn chân là điềm lành. Nốt ruồi này càng to thì càng tốt.

Người có nốt ruồi này được dự báo có nguồn tài chính dồi dào. Họ quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Dù làm gì, người này cũng có thể gặt hái thành công, không phải vất vả nhiều.

Chân to và gầy

Người có bàn chân to thường được cho là có khả năng đứng vững. Nếu một người có bàn chân to, lòng bàn chân mỏng thì tính cách thường nông nổi, làm việc cẩu thả, dễ mắc sai lầm. Người này tạo cảm giác không đáng tin cậy. Điều đó làm ảnh hưởng đến vậy may của họ.

Chưa kể, người này còn tiêu tiền phung phí, không biết quản lý tiền bạc, không biết nhìn xa trông rộng nên khó tích lũy của cải.

Gót chân đầy đặn

Người có gót chân đầy đặn, nổi rõ là nét tướng tốt. Gót chân tượng trưng cho phong cách, nền tảng của một người. Người có gót chân dày thường giàu có, sở hữu phúc khí hơn người.

Người này có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân. Con cháu của họ cũng là người có triển vọng. Nhìn chung, vận khí gia đình của người rất tốt, phát triển ổn định.

Lòng bàn chân có vân xoáy

Người có vân xoáy ở lòng bàn chân thường được nhận định là có tính cách vui vẻ. Họ có khả năng biểu cảm tốt, có mối quan hệ xã hội rộng.

Người này thích thể hiện khả năng của bản thân. Sự nổi bật này giúp họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác mỗi khi gặp chuyện. Nhìn chung, sự nghiệp và cuộc sống của người này đều phát triển tốt.

Bàn chân giống như cái đĩa phẳng

Bàn chân giống như cái đĩa phẳng tức là lòng bàn chân tương đối bằng phẳng, giữa lòng bàn chân và gót chân không có sự phân biệt rõ ràng.

Đa phần người có tướng chân này sở hữu tính cách lạc quan. Họ có nhiều ý tưởng nhưng đa số là viển vông. Người ngày nghĩ nhiều làm ít, sự nghiệp không vững chắc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Lòng bàn chân lõm sâu

Người có lòng bàn chân lõm sâu, giữa lòng bàn chân lõm vào như cây cầu vòm hoặc giống như mai rùa cong cong là tướng phú quý.

Người có tướng chân này được dự đoán là sinh ra trong gia đình khá giả. Họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, bản thân cũng có năng lực, có chí tiến thủ nên sự nghiệp vững chắc, cuộc sống ngày một giàu có.

Bàn chân nhỏ và dày

Người có bàn chân nhỏ và đầy đặn là tướng chân quý nhân. Người này có nhiều quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Xung quanh họ có nhiều cơ hội phát triển. Người này cũng giỏi nắm bắt thời cơ. Dự báo, cuộc sống của họ sẽ sung túc, cả đời không phải lo đến cơm ăn áo mặc.

Lông chân

Người có lông chân tập trung ở mu bàn chân hoặc ngón chân, các sợi lông mảnh và mềm là điềm lành.

Đa số những người sở hữu nét tướng này có tính cách hiền lành, dịu dàng, ấm áp, sẵn sàng giúp đỡ người khác, kết giao với nhiều bạn bè trong xã hội. Họ thái độ làm việc chăm chỉ, làm gì cũng đạt thành tích tốt.

* Thông tin mang tính chất tham khảo