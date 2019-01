6 nét tướng tay của người phụ nữ có mệnh phú quý, vượng phu ích tử

Đường chỉ tay tiền bạc

Đường chỉ tay tiền bạc nằm ở ngay phần dưới cùng của ngón cái. Nó có thể là những vân hình ngang, dọc đan xen hoặc đối xứng nhau. Đường chỉ này càng sâu, rõ nét, đậm màu thì càng chứng tỏ bạn là người biết cách kiếm tiền, giữ của, rất dễ giàu có chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngược lại, nếu đường chỉ mờ, nhạt, không rõ nét thì bạn là người dễ dàng tiêu tiền vào những việc không quan trọng, tiêu tiền theo cảm hứng, có bao nhiêu là hết bấy nhiêu.

Ảnh minh họa. Tay có phu tử nhãn



Phu tử nhãn chính là vân tay ở ngay ngón cái, có hình giống con mắt. Nhân tướng học có nói, những người nào có tay phu tử nhãn, đặc biệt là phụ nữ thì xác định mang số mệnh quý phu nhân. Bất kể có kết hôn với người chồng như thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn hưởng nhiều phúc đức, cực kỳ giàu có và hưởng thụ cuộc sống sung sướng.

Đường quý nhân

Đường quý nhân hay còn gọi là đường hỏa tinh nằm bên trong và chạy dọc theo hướng đường sinh đạo. Những người sở hữu đặc điểm này rất tự tin, khảng khái, lương thiện, được nhiều người tin cậy.

Trong công việc, họ có quý nhân nâng đỡ, dễ lấy lòng sếp lớn, trong gia đình được cậy nhờ bố mẹ, tình cảm vợ chồng đằm thắm, hôn nhân bền vững. Nếu bạn có tới 2 đường quý nhân cắt nhau thì chắc chắn đường công danh, sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn gấp 3 lần người bình thường, thăng quan tiến chức ầm ầm, tiền tự khắc đổ về như nước.

Ngón đeo nhẫn và ngón trỏ dài bằng nhau

Phụ nữ sở hữu đặc điểm bàn tay này là những tâm hồn tự do, yêu nghệ thuật, có tấm lòng nhân hậu và bao dung. Do đề cao chủ nghĩa tự do nên họ thường không muốn ràng buộc mình với hôn nhân quá sớm. Nhưng một khi đã xác định về nhà chồng, họ sẽ nỗ lực hết sức để giữ gìn và bảo vệ cuộc sống hôn nhân.

Ngón trỏ đại diện cho tham vọng và quyền lực trong khi ngón đeo nhẫn đại diện cho tình duyên, một khi 2 ngón này bằng này, có nghĩa là người này sẽ toàn vẹn cả đôi đường. Chỉ cần nỗ lực một chút, con đường sự nghiệp lập tức rộng mở trước mắt. Không chỉ có vậy, đời sống vợ chồng của những người này còn đủ đầy, viên mãn và hưởng phúc con cháu đến già.

Lòng bàn tay đầy đặn, có tính đàn hồi

Người có lòng bàn tay đầy đặn thường có sức khỏe dồi dào, đây chính là cơ sở đầu tiên để bạn có thể làm giàu cho chính mình, có sức khỏe là có tất cả. Những người có đặc điểm này thường có trí tuệ, thông minh hơn người. Họ sẵn sàng xả thân vào những công việc gian nan để chứng tỏ mình, dễ dàng tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp, tiền tài đủ cả.

Lòng bàn tay có chữ M

Không chỉ nhân tướng học mà khoa học cũng đã chứng minh người có lòng bàn tay có chữ M (tạo ra từ đường đời, số mệnh, trí đạo và tâm đạo) rất đặc biệt. Không chỉ là người tài cao, họ còn có tư chất lãnh đạo, được định sẵn số phận giàu có và không ngừng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Phụ nữ sở hữu đặc điểm lòng bàn tay này thường có trực giác tốt hơn đàn ông. Họ biết nắm bắt cơ hội, từ đó hỗ trợ rất nhiều cho chồng con trong công việc lẫn cuộc sống gia đạo. Nếu may mắn có được chữ M trong lòng bàn tay thì hãy tự tin lên bởi vì bạn là một cá thể đặc biệt và phúc phần xác định sẽ được ưu ái hơn người bình thường.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo