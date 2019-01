Cực sốc: Người ngoài hành tinh gây ra thảm kịch đèo Dyatlov?

Vào năm 1959, dư luận thế giới rúng động khi xảy ra thảm kịch đèo Dyatlov. Cụ thể, 9 trong số 10 thanh niên Nga thiệt mạng trên đường chinh phục dãy núi bắc Ural. Một người may mắn sống sót là do trên đường đi bị ốm nên buộc phải quay trở về nhà. Nguyên nhân cái chết của 9 nhà leo núi trẻ tuổi này là một bí ẩn lớn. Nguyên do là vì thi thể các nạn nhân được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau. Đặc biệt, trên cơ thể mỗi người có những thương tích bí ẩn rùng rợn như có người bị vỡ đầu, người bị mất lưỡi hay có người bị vùi lấp trong tuyết trắng. Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải được nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của 9 thanh niên trẻ tại dãy núi Ural. Trước sự việc này, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải thảm kịch thảm khốc trên. Đáng chú ý là giả thuyết người ngoài hành tinh và UFO đã khiến những người leo núi gặp thảm kịch kinh hoàng. Theo giả thuyết này, UFO của người ngoài hành tinh xuất hiện tại khu vực núi Ural. Những người ngoài hành tinh đã tấn công nhóm leo núi khiến các nạn nhân chạy trốn theo những hướng khác nhau. Thêm nữa, việc phát hiện thi thế các nạn nhân không nguyên vẹn được cho là hành động của người ngoài hành tinh lấy những mẫu cơ thể đó về nghiên cứu. Đây chỉ là giả thuyết. Các chuyên gia, nhà khoa học chưa tìm được bằng chứng cụ thể để chứng minh giả thuyết này là thật. Vì vậy, bí ẩn thảm kịch đèo Dyatlov vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mời quý độc giả xem video: Người hùng giữa thảm kịch ở London (nguồn: VTC1)

