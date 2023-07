6 đại kỵ cần tránh trong phong thủy nhà ở

Trước nhà có cây to hoặc cây khô

Theo phong thủy, trước nhà kỵ có cây khô hoặc cây to vì nó khiến chủ nhà buồn khổ, cô độc. Chính vì vậy, nên chặt hết những cây chết khô và không trồng duy nhất một cây to trước nhà. Nếu cây to và chưa thể chặt được thì gia chủ nên dùng một đèn sáng trước cửa hoặc để tranh nhiều màu đỏ (thuộc Hỏa) treo trước cửa.

Nhà ở đối diện với đường vòng hoặc giao lộ

Nhà ở đối diện đường vòng hoặc đối diện với giao lộ thì khí sẽ chiếu thẳng vào nhà. Sát khí sẽ gây thị phi, bất hòa, ly tán gia đình và không tốt cho các thành viên trong gia đình. Căn nhà như vậy nên dùng làm cơ sở kinh doanh chứ không nên ở.

Ảnh minh họa.

Nhà ở có dốc cao chạy thẳng vào nhà

Theo phong thủy, dốc cao chạy thẳng vào nhà thì khí xấu sẽ xung thẳng vào nhà hoặc khí tốt trong nhà bị đổ thẳng ra đường. Khí vận chuyển trong ngôi nhà cũng giống như mạch máu chảy trong cơ thể, phải thu nhạp sinh khí và xuất đi uế khí. Khí phải vận chuyển quanh co uốn lượn, không được xộc thẳng vào hoặc xộc thẳng ra ngoài.

Nếu muốn hóa giải, bạn có thể đặt một cây lá to trước cửa để giảm tác động của nguồn năng lượng tiêu cực.

Giường, bàn thờ, bếp đặt dưới xà ngang

Theo phong thủy, bên dưới xà ngang là nơi chứa nhiều sát khí. Chính vì vậy cần tránh đặt giường, bàn thờ bếp dưới khu vực này. Nếu không thì bệnh tật, xui rủi sẽ ùn ùn kéo đến, đồng thời xua đi hết vận may.

Có quá nhiều yếu tố nước trong nhà

Theo phong thủy thì nước là biểu tượng của tiền tài và sự thịnh vượng. Chính vì vậy mà nhiều người kết hợp yếu tố nước ở mọi khu vực trong nhà. Chẳng hạn như bể cá, đài phun nước,… Tuy nhiên, việc có quá nhiều yếu tố nước và bố trí nó không đúng cách sẽ làm xáo động dòng năng lượng trong nhà và khó đón được tài lộc, may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.