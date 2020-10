Biết ngay 10 đại kỵ trong phong thủy nhà ở này...tránh vận xui

Trong phong thủy nhà ở, nhà lệch tâm được cho là có thể gây nhiều phiền hà cho cuộc sống gia đình nên cần phải có sự khắc phục trong thời gian sớm nhất. Để khắc phục khuyết điểm này gia đình cần bố trí đèn đêm cho khu vườn phía bên trái làm cân bằng âm dương, ánh sáng đèn sẽ khắc chế phía đối diện, đồng thời làm giảm đi sung lực. Bếp lửa đối diện với hệ thống cửa trong nhà là điều cấm kỵ trong phong thủy nhà ở. Thậm chí có thể khiến bạn mất đi may mắn, ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Trường hợp này có thể dùng rèm, hoặc thiết kế quầy bar để che đi. Sân trước rộng thì ngôi nhà càng thoáng mát nhưng theo phong thủy, việc xây nhà quá thụt về phía sau và để chừa sân trước quá dài và rộng là không tốt. Gia chủ có thể khắc phục bằng trồng những cây như mộc lan, lài, tre, trúc… án ngữ. Theo phong thủy, những vị trí có đặt xà thường có vận khí mạnh và là khí sát. Nếu xà nhà chạy qua giường, bàn thờ và bếp sẽ gây nên không ít bất lợi về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Phong thủy rất kỵ việc có cây khô hoặc cây to ở trước nhà, điều này sẽ khiến chủ nhà buồn khổ, cô độc. Vì vậy, cần chặt hết những cây chết khô và không trồng duy nhất một cây to trước nhà. Thông thường, nhà ống hay thiết kế cửa chính thông với cửa hậu. Thế nhưng trong phong thủy, thiết kế này sẽ khiến vận khí tốt không giữ được, tài lộc tiêu hao. Để hóa giải hãy đặt bình phong để che chắn cửa chính và cửa hậu sao cho không nhìn thấy nhau. Nếu nhà ở đối diện đường vòng hoặc đối diện với giao lộ thì khí sẽ chiếu thẳng vào nhà. Sát khí sẽ gây thị phi, bất hoà, ly tán gia đình. Với những căn nhà như vậy thì nên dùng làm cơ sở kinh doanh chứ không nên ở. Nhà vệ sinh chung chính giữa nhà là điều đại kỵ trong phong thủy. Nó khiến cho tài vận, công danh của gia chủ gặp vấn đề. Nếu không có điều kiện di dời nhà vệ sinh, hãy thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ để hạn chế điều không may mắn. Theo phong thủy, ban công đối diện phòng bếp là một loại xuyên tâm. Chúng có thể làm giảm khả năng đoàn tụ vợ chồng, con cái. Do đó, cần trồng thêm cây cảnh chậu hoa. Hoặc trồng các dạng cây leo để ngăn cách hai không gian không thông với nhau. Giường ngủ không nên đặt đối diện với cửa phòng vì khí từ cửa vào sẽ xung thẳng đến giường, gây tổn hại cho sức khoẻ người ngủ. Vì thế, nên kê giường nơi khác hoặc treo mành, rèm ở ngay cửa để hóa giải. Nguồn ảnh: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

