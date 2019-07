5 bộ phận càng xấu chị em càng sống lâu, phát lộc về già

Mũi to



Trong nhân tướng học, mũi được gọi là cung tiền tài, liên quan trực tiếp tới tiền tài, danh vọng của một người trong cuộc sống. Người có tướng mũi đầy đặn, phát triển cả bề cao lẫn chiều rộng chính là tướng đại phú quý. Sự khéo léo giúp họ có được những mối quan hệ tốt, giúp ích cho sự thành công sau này.

Họ là người có khả năng lãnh đạo, trời sinh vốn thông minh hơn người. Họ dễ gặt hái được thành công, hưởng cuộc sống giàu sang, hậu vận hưng vượng.

Xét về phương diện khoa học, phần đầu mũi to rất tốt cho sức khỏe. Người có mũi to thường ít mắc bệnh cảm do khả năng chống vi khuẩn xâm nhập cao.

Mông to

Phụ nữ sở hữu mông to thường thu hút được sự hấp dẫn của cánh mày râu bởi đặc điểm này tượng trưng cho khả năng làm mẹ hoàn hảo. Không chỉ vậy, phụ nữ sở hữu vòng 3 đầy đặn còn được cho là tính tình hào phóng, tài vận tốt.

Họ không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết tiết kiệm tiền. Phụ nữ có vòng 3 lớn sẽ mang lại cát khí cho cả gia đình, là hậu phương vững chắc cho cả gia đình.

Theo khoa học, hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể những người này thường thấp, điều này đồng nghĩa với tỷ lệ xơ cứng mạch máu não thấp hơn. Lớp mỡ dưới mông còn giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, hạn chế phần nào khả năng mắc bệnh tiểu đường.

Miệng rộng

Ảnh minh họa. Trong nhân tướng học, phụ nữ có khuôn miệng rộng chính là tướng đại phú đại quý, vượng phu ích tử. Họ là những người không chỉ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mà còn mang đến tài lộc cho chồng con, giúp chồng thăng hoa sự nghiệp, con cái khỏe mạnh, tương lai rạng ngời. Phụ nữ có tướng miệng này thường giỏi xã giao, có duyên ăn nói.



Theo quan niệm trong dân gian, miệng rộng còn được ví như cửa nhà kho lớn, giúp tài lộc ào ào đổ về không.

Đùi ếch

Phụ nữ có đùi to tính cách thường không phù phiếm, sống thực tế. Họ là những người không thích đi lên bằng việc xu nịnh người khác. Sự quyết đoán giúp họ có được thành công, được nhiều người quý mến, đường quý nhân vô cùng vượng.

Theo nhân tướng học, họ dù giàu có nhưng vẫn luôn giữ được sự chất phác trong con người mình, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người nghèo khó mà không cần sự báo đáp. Chính điều đó đã mang lại phúc phần cho người có tướng này.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch từng cho thấy, người có chu vi đùi khoảng 62cm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 20% so với người có phần đùi thon gọn. Nghiên cứu này đã được các chuyên gia tiến hành theo dõi trên 2.816 nam giới và phụ nữ có tuổi từ 35 - 65 trong 12,5 năm.

Bàn tay to

Phụ nữ thường muốn sở hữu đôi bàn tay nhỏ nhắn song họ lại không biết rằng đôi bàn tay to chính là tướng hút tài, hút lộc. Theo nhân tướng học, tiền bạc với những người này hiếm khi là vấn đề vì họ rất biết cách quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý.

Người sở hữu tướng này sống khiêm nhường, khoan dung độ lượng. Họ thường được nhiều người yêu mến, trợ giúp nhiều trên con đường tài lộc sau này. Nhìn chung, đa phần phụ nữ có bàn tay to sẽ càng già càng sung túc, sống cuộc sống viên mãn không lo cảnh túng thiếu nhọc nhằn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.