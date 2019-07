Mỹ nung nấu dự án chế tạo bom hạt nhân khủng cỡ nào?

Vào ngày 28/12/1942, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt thành lập Manhattan Project. Đây là dự án chế tạo bom hạt nhân nổi tiếng của Mỹ với nguồn kinh phí lên đến hơn 2 tỷ USD. Trong bối cảnh Chiến tranh thế giới 2 đang diễn ra ác liệt, nhiều nhà khoa học ở châu Âu sang Mỹ tị nạn. Trong số này có nhà khoa học thiên tài Albert Einstein. Sau khi sang tới Mỹ, Albert Einstein đề nghị Mỹ hỗ trợ công cuộc nghiên cứu phân tách hạt nhân của uranium. Đây là một trong số những lý do Mỹ thực hiện Manhattan Project. Để thực hiện dự án chế tạo vũ khí hạt nhân, Mỹ đã cho xây dựng 3 thành phố bí mật vào năm 1943 với tốc độ cực nhanh, chỉ vài tháng là hoàn thành. Ba thành phố bí mật gồm: Oak Ridge ở bang Tennessee, Los Alamos ở bang New Mexico và Hanford/Richland ở bang Washington. Những nơi này không hề có tên trên bản đồ và đều là một phần của dự án Manhattan. Người dân địa phương được sơ tán đến nơi khác. Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học cùng hàng ngàn công nhân được Mỹ chiêu mộ vào Manhattan Project đến sống và làm việc tại 3 thành phố bí mật trên. Trong 3 thành phố bí mật, Oak Ridge được biết đến nhiều nhất khi là nơi chủ yếu sản xuất nhiên liệu cho bom nguyên tử. Theo kế hoạch ban đầu, Oak Ridge được thiết kế cho 13.000 người sinh sống. Thế nhưng, đến cuối Thế chiến 2, thành phố này là nơi ở của 75.000 người. Do vậy, Oak Ridge trở thành địa điểm lớn nhất trong số 3 thành phố bí mật. Những người sống và làm việc tại 3 thành phố bí mật của Mỹ bị cấm nói những từ như "nguyên tử" hoặc "urani" nhằm tránh bị kẻ thù phát hiện. Hàng ngàn người không hay biết công việc họ đang làm là vì mục đích gì. Bí mật này chỉ được tiết lộ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nhật Bản tháng 8/1945, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Khi biết được bí mật về công việc của mình, nhiều người không khỏi sốc khi phát giác họ đã tạo ra thứ vũ khí hủy diệt khủng khiếp. Video: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF với Nga (nguồn: VTC14)

Vào ngày 28/12/1942, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt thành lập Manhattan Project. Đây là dự án chế tạo bom hạt nhân nổi tiếng của Mỹ với nguồn kinh phí lên đến hơn 2 tỷ USD. Trong bối cảnh Chiến tranh thế giới 2 đang diễn ra ác liệt, nhiều nhà khoa học ở châu Âu sang Mỹ tị nạn. Trong số này có nhà khoa học thiên tài Albert Einstein. Sau khi sang tới Mỹ, Albert Einstein đề nghị Mỹ hỗ trợ công cuộc nghiên cứu phân tách hạt nhân của uranium. Đây là một trong số những lý do Mỹ thực hiện Manhattan Project. Để thực hiện dự án chế tạo vũ khí hạt nhân , Mỹ đã cho xây dựng 3 thành phố bí mật vào năm 1943 với tốc độ cực nhanh, chỉ vài tháng là hoàn thành. Ba thành phố bí mật gồm: Oak Ridge ở bang Tennessee, Los Alamos ở bang New Mexico và Hanford/Richland ở bang Washington. Những nơi này không hề có tên trên bản đồ và đều là một phần của dự án Manhattan. Người dân địa phương được sơ tán đến nơi khác. Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học cùng hàng ngàn công nhân được Mỹ chiêu mộ vào Manhattan Project đến sống và làm việc tại 3 thành phố bí mật trên. Trong 3 thành phố bí mật, Oak Ridge được biết đến nhiều nhất khi là nơi chủ yếu sản xuất nhiên liệu cho bom nguyên tử. Theo kế hoạch ban đầu, Oak Ridge được thiết kế cho 13.000 người sinh sống. Thế nhưng, đến cuối Thế chiến 2, thành phố này là nơi ở của 75.000 người. Do vậy, Oak Ridge trở thành địa điểm lớn nhất trong số 3 thành phố bí mật. Những người sống và làm việc tại 3 thành phố bí mật của Mỹ bị cấm nói những từ như "nguyên tử" hoặc "urani" nhằm tránh bị kẻ thù phát hiện. Hàng ngàn người không hay biết công việc họ đang làm là vì mục đích gì. Bí mật này chỉ được tiết lộ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nhật Bản tháng 8/1945, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Khi biết được bí mật về công việc của mình, nhiều người không khỏi sốc khi phát giác họ đã tạo ra thứ vũ khí hủy diệt khủng khiếp. Video: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF với Nga (nguồn: VTC14)