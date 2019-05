Người nào sở hữu 5 nét tướng này ắt có phúc lớn, hậu vận an nhàn

Nhân tướng học có thể luận ra nhiều điều về vận mệnh con người, trong đó có việc đoán định được người nào có tướng phúc hậu, cuộc đời thanh thản bình an hạnh phúc.

Lòng bàn chân hồng hào, đầy đặn

Những ai sở hữu lòng bàn chân đầy đặn, phần thịt lòng bàn chân hồng hào thì chính là có phúc khí. Đây còn được gọi là “bàn chân hột xoài” bởi hình dáng giống hột xoài mập mạp. Người này làm gì cũng thuận lợi hơn người khác, được nhiều người giúp đỡ tương trợ, vận khí cũng tốt hơn người. Quý nhân dẫn dắt nên người có tướng phúc hậu này giảm bớt được những khó khăn có thể gặp phải trên đường đời, cuộc sống đủ đầy, chẳng lo cực khổ.

Sống mũi cao thẳng

Những người có sống mũi cao thẳng, trơn nhẵn là người có số mệnh phú quý giàu sang, gặp nhiều may mắn trên đường đời, có địa vị trong xã hội. Sống mũi càng cao càng dài thì công danh sự nghiệp càng dễ bề thăng tiến. Nhưng lạ ở chỗ là dù thăng tiến nhanh chóng như vậy nhưng họ hiếm khi bị người khác ganh ghét đố kị, ngược lại có nhiều anh em bạn bè giúp đỡ mỗi khi có khó khăn. Được nhiều người ủng hộ lại có năng lực nên họ dễ dàng trở thành người lãnh đạo.

Những may mắn đó khiến cho người có sống mũi cao thẳng là một trong những người được hưởng nhiều phúc báo. Tuy nhiên, cần chú ý một điểm khi xem xét người nào có phúc báo, đó là sống mũi không được có nếp gãy, bởi chỉ một nét tướng nhỏ sai lệch như vậy cũng khiến cho cuộc đời của người đó rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Tiền vận tuy tốt đẹp thuận lợi nhưng hậu vận khó khăn trăm bề, có tiền mà không có quyền, người tài nhưng sinh nhầm thời, không được trọng dụng.

Cánh mũi lớn, lỗ mũi nhỏ

Xem tướng mũi thì lỗ mũi rộng không phải là nét tướng tốt, bởi đó là tướng mạo của người không giữ được tiền bạc trong tay. Theo lời người xưa, “Người có lỗ mũi rộng thường không phòng hộ, dễ mất tiền, thậm chí phá sản”. Tuy nhiên, xét kĩ về nhân tướng thì nếu bạn có cánh mũi lớn nhưng lỗ mũi lại nhỏ thì chắc hẳn sẽ được hưởng nhiều điều may mắn.

Nét tướng này thường gặp ở những người sống độ lượng, phóng khoáng, không so kè thiệt hơn. Vì những người thân thiết hay bạn bè của mình, họ sẵn sàng chịu thiệt về mình, bù lại thì họ cũng được mọi người vô cùng yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần. “Xởi lởi trời cho”, có xả bỏ thì có đắc được, thế nên tiền bạc họ bỏ ra rồi sẽ quay lại còn nhiều hơn gấp bội phần.

Tai hồng hào, dái tai to rủ

Ảnh minh họa. Tai có màu hồng nhuận là tướng người phát về đường công danh. Còn người có đôi tai màu ửng hồng pha lẫn màu trắng ngà hay viền tay cong tròn là người có cuộc sống an nhàn, phúc báo cả đời hưởng không hết. Nếu dái tai to và rủ xuống vai là tướng người đại phú đại quý, nếu hướng về phía miệng thì càng có nhiều may mắn.



Ngón tay dài và đầy

Về mặt thẩm mỹ, những người có ngón tay dài và đầy thường được xem là người có bàn tay đẹp. Bên cạnh đó, trong nhân tướng học, người có ngón tay dài và đầy thường rất tài giỏi và có khả năng làm giàu cho bản thân mình.

Trời sinh những người có ý chị và nghị lực mạnh mẽ, họ biết kiếm tiền và biết quản lý tiền một cách hoàn hảo nhất. Đa số họ thường làm trong ngành nghệ thuật, ngoài ra còn có nghề tay trái giúp họ giàu có và phú quý. Tử vi học có nói, cuộc sống của những người này khá bình yên, chẳng may gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời.

Sau 30 tuổi, họ thường xây dựng được sự nghiệp ổn định, không những thế càng lớn tuổi càng thu hút tài vận, dư sức xây dựng cuộc sống sung túc ấm no cho bản thân và cả gia đình. Hậu vận chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần an nhàn hưởng thụ những thành quả do mình tạo ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo