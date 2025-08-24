Hà Nội

Khí thế sôi động tại giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”

Gần 3.000 người tham gia cung đường ven biển Phan Thiết, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Bảo Giang

Sáng 24/8, tại vùng biển phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, gần 3.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ công an và người dân yêu thích thể thao đã tham gia giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.

Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.

Trước giờ xuất phát, các vận động viên và nhân dân dự Lễ thượng cờ Tổ quốc với lá cờ rộng 80m², mang ý nghĩa biểu tượng cho chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Nghi lễ cũng khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.

Không khí hào hùng tại lễ thượng cờ và đường chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.
Cán bộ, chiến sĩ lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Các vận động viên thi đấu ở các cự ly 21km, 10km và 5km. Cung đường chạy ven biển Phan Thiết mang đến trải nghiệm vừa thể thao, vừa gắn với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên bầu không khí sôi động, đoàn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” là một trong những hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

