Hàng nghìn người dân xem nghi thức bắn 21 phát đại bác tại sân Mỹ Đình

Hình ảnh hùng tráng buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo lộ trình qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trọng điểm trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9.
Đông nghịt người dân khu vực Tràng Tiền chào đón đoàn hợp luyện diễu binh
Cả biển người cờ hoa rực rỡ tràn về khu vực Tràng Tiền chào đón các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo lộ trình qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trọng điểm trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.
Không khí trước giờ hợp luyện A80 trên phố Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo
Chiều 21/8, người dân Hà Nội tập trung dõi theo hoạt động chuẩn bị cho buổi diễu binh hợp luyện A80 sẽ diễn ra lúc 20h tối cùng ngày.
Hà Nội bắt đầu cấm đường, chuẩn bị tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành
Một số tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình đã được rào chắn, tạo hành lang cho người đi bộ để chuẩn bị tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành.
Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình từ sớm, đón chờ tổng hợp luyện A80
Không khí tại khu vực Quảng trường Ba Đình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người tấp nập kéo về, mang theo cờ đỏ sao vàng, tâm trạng hân hoan chờ đón tổng hợp luyện A80.
Các lực lượng sẵn sàng cho tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành A80
Đến chiều 21/8, mọi công tác chuẩn bị cho buổi hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được gấp rút hoàn thành.
Hình ảnh đầu tiên đoàn diễu binh A80 trên Quảng trường Ba Đình
Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Trèo cây để ngóng chờ diễu binh, diễu hành trên đường Kim Mã - Giang Văn Minh
Đông đảo người dân đã đứng, ngồi chờ hai bên đường Kim Mã - Giang Văn Minh, thậm chí trèo lên cây để được xem diễu binh, diễu hàng tối 21/8.
Mấy giờ hợp luyện diễu binh ngày 21/8 tại Hà Nội chuẩn bị đại lễ 2/9?
Tối 21/8, các khối Quân đội, Công an sẽ lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sau nhiều tháng tập luyện.
