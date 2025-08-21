Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngàn người dân đón chào đoàn xe cơ giới tiến vào Trường đua F1 Mỹ Đình

Xã hội

Ngàn người dân đón chào đoàn xe cơ giới tiến vào Trường đua F1 Mỹ Đình

Đêm 21/8, hàng vạn người dân tập trung tại Mỹ Đình, đồng loạt vẫy cờ đỏ sao vàng, chào đón đoàn xe cơ giới diễu binh tiến vào Trường đua F1.

Mai Nguyễn
Trong đêm, hàng ngàn người dân xếp hàng ở Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình chờ đón đoàn xe cơ giới từ Quảng trường Ba Đình tiến ra trong buổi tổng hợp luyện.
Trong đêm, hàng ngàn người dân xếp hàng ở Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình chờ đón đoàn xe cơ giới từ Quảng trường Ba Đình tiến ra trong buổi tổng hợp luyện.
Chọn chỗ cao, thoáng để có góc nhìn tốt nhất.
Chọn chỗ cao, thoáng để có góc nhìn tốt nhất.
Cả ngàn người dân chờ đợi trong tâm trạng háo hức.
Cả ngàn người dân chờ đợi trong tâm trạng háo hức.
Tuy đông, nhưng tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, có trật tự.
Tuy đông, nhưng tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, có trật tự.
Lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở người dân không tràn ra đường.
Lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở người dân không tràn ra đường.
Hai em nhỏ mỏi chân ngồi xuống chờ.
Hai em nhỏ mỏi chân ngồi xuống chờ.
Chiếc xe tiến vào, tiếng động cơ vang vọng hòa cùng tiếng reo hò của người dân, tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy phấn khích.
Chiếc xe tiến vào, tiếng động cơ vang vọng hòa cùng tiếng reo hò của người dân, tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy phấn khích.
Đoàn xe nối dài, thể hiện sức mạnh, kỷ luật, sự hiện đại của lực lượng vũ trang. Đây là lần hiếm hoi người dân Thủ đô được tận mắt chiêm ngưỡng một cách gần gũi như vậy.
Đoàn xe nối dài, thể hiện sức mạnh, kỷ luật, sự hiện đại của lực lượng vũ trang. Đây là lần hiếm hoi người dân Thủ đô được tận mắt chiêm ngưỡng một cách gần gũi như vậy.
Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có quy mô hoành tráng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng tham gia, gồm 43 khối đứng, 18 khối đi bộ, 6 khối xe pháo quân sự (xe tăng, pháo tự hành, tên lửa, UAV…) và 8 khối xe đặc chủng Công an.
Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có quy mô hoành tráng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng tham gia, gồm 43 khối đứng, 18 khối đi bộ, 6 khối xe pháo quân sự (xe tăng, pháo tự hành, tên lửa, UAV…) và 8 khối xe đặc chủng Công an.
Video: Người dân vẫy cờ, giơ điện thoại, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Trẻ nhỏ ngồi trên vai bố mẹ, cùng hòa vào dòng cảm xúc chung.
Video: Hàng ngàn người dân chờ đợi đoàn xe cơ giới tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Không chỉ là màn tổng hợp luyện cho lễ Quốc khánh 2/9, sự kiện tối 21/8 còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.
Mai Nguyễn
#đoàn xe cơ giới Mỹ Đình #đón chào đoàn xe F1 Mỹ Đình #lễ tổng hợp luyện quốc phòng #bầu không khí trang nghiêm #quốc khánh 2/9 #hàng vạn người dân Mỹ Đình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT