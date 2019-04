Khó tin những vùng đất ảo diệu ngỡ photoshop

Salar De Uyuni: Đây là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, khi màng nước mỏng tụ lại trên bề mặt, nó cũng là tấm gương tự nhiên khổng lồ. Cảnh tượng đẹp nhất của vùng đất kỳ lạ này là khi những đàn hồng hạc soi mình xuống dòng nước trong vắt. Hồ Natron: Những động vật chết trong hồ châu Phi này được biến thành tượng, bởi hiện tượng vôi hóa. Sự hiện diện của khối lượng lớn bicarbonate natri sẽ biến chúng thành xác ướp. Cầu Rakotzbrück: Cây cầu Die Rakotzbrück được xây dựng vào thế kỷ 19 nổi tiếng với thiết kế độc đáo và độ chính xác tuyệt đối. Cây cầu và sự phản chiếu của nó hợp nhất thành một vòng tròn đá hoàn hảo, bất kể bạn nhìn thấy nó từ đâu. Hồ đốm Khiluk: Hồ đốm Khiluk là hồ có nhiều khoáng chất nhất trên thế giới. Hồ được phát hiện với 365 hồ riêng biệt được sắp xếp theo mô hình giống như được khảm. Đây chắc chắn là một trong những vùng đất đẹp nhất trên thế giới. Điểm dốc: Slope Point là điểm cực nam South Island. Khu rừng ở đây là nơi có những cây bị xoắn và bị thổi gió vĩnh viễn nhờ những cơn gió mạnh ở Nam Cực. Thác lửa vĩnh cửu: Thác Eternal Flame là một thác nước kỳ lạ nằm trong Khu bảo tồn Shale Creek ở Western New York. Một phần nhỏ ở cơ sở thác nước phát ra khí tự nhiên. Thật thú vị, nó có thể được thắp sáng để tạo ra một ngọn lửa. Silfra Rift ngăn cách hai lục địa và hai mảng kiến tạo, cụ thể là các mảng Bắc Mỹ và Âu-Á. Nó chiếm diện tích khoảng 600 x 200 m. Nó được quảng cáo là một trong những hiện tượng độc đáo nhất trên Trái đất. Caño Cristales: Vào những tháng mùa hè, dòng sông Colombia này chuyển sang màu đỏ. Trên thực tế, lòng sông được bao phủ bởi một loài thực vật độc đáo, và những thực vật này làm nước chuyển sang màu đỏ. Hồ Sứa: Có 70 hồ nước biển nằm trong khu vực này. Điều làm cho Hồ Sứa nổi bật so với phần còn lại là nó có chứa quá nhiều sứa. Sự kết hợp của sông Rhone và Arve: Có một sự tương phản được xác định giữa hai con sông của Thụy Sĩ; Một màu xanh và màu một màu nâu. Chúng không bao giờ trộn lẫn vào nhau do sự khác biệt về mật độ. Biển sao: Các sinh vật phù du biển phát quang ánh sáng màu xanh lam trong đêm làm cho khu vực biển tại đảo Vaadhoo trông giống như Biển sao. Biển sao của đảo Vaadhoo Maldives thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Công viên quốc gia Nelson Lakes: Có một hồ nước xanh thú vị tại Công viên quốc gia Nelson Lakes. Nước tại hồ trong đến mức bạn có thể nhìn thấy mọi thứ dưới đáy hồ. Cấu trúc Richat: Với đường kính gần 30 dặm, đây là một cấu trúc trong sa mạc. Nó trông giống như một hóa thạch lớn. Đó là một cấu trúc hình tròn nổi bật nằm ở chính giữa. Biển chết: Là hồ muối, sẽ đảm bảo bạn có thể nổi mà không cần bất kỳ nỗ lực nào, do khối lượng muối và các khoáng chất khác trong nước rất cao. Biển Chết có độ mặn gấp 10 lần so với đại dương, với độ mặn khoảng 34%. Hồ Retba: Bạn đã bao giờ nhìn thấy một hồ nước màu hồng? Lý do đằng sau nước có màu hồng là sự hiện diện rất lớn của tảo Dunaliella salina trong nước. Hồ được biết đến với hàm lượng muối cao, lên đến 40% ở một số khu vực. Kỳ quan Al Naslaa: Có nhiều sự kiện tự nhiên có thể làm hoang mang du khách. Đây là một trong số họ. Một vết cắt của sự hoàn hảo. Hình dạng tự nhiên của nó là một bí ẩn lớn mà chưa ai có thể giải thích được. Hang băng Mendenhall: Các sắc thái khác nhau của màu xanh trong các tinh thể băng tại các hang động này là một hiện tượng tự nhiên khiến các nhà khoa học gặp khó khăn trong nhiều năm. Hang động Fingeral: Hang động này nằm trên những hòn đảo không có người ở Staffa ở Scotland. Ngoại trừ các nhà nghiên cứu và nhà khoa học, ít người đến thăm những hang động này. Hồ Danakil: Đây không phải là bể bơi bình thường, đây thực sự là những hồ axit với lớp vỏ giòn của muối và lưu huỳnh. Hoàn toàn là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên trái đất. Bãi biển đỏ: Bãi biển đỏ và là một điểm thu hút khách du lịch lên tới hàng chục ngàn người mỗi năm. Hàng năm vào mùa thu, Bãi biển Đỏ này trở nên sống động với Suaeda salsa, một loại cây có màu đỏ phát triển mạnh trong nước mặn.

