Cận cảnh cá thể gấu ngựa quý hiếm tại Lạng Sơn

Sáng 19/6, Tổ chức Động vật châu Á đã tiến hành cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa tại thành phố Lạng Sơn. Đây là một cuộc cứu hộ khẩn và đặc biệt nhanh chóng, bởi từ lúc nhận được thông tin phản ánh tới lúc giải cứu chỉ trong vòng 4 ngày làm việc. Theo thông tin của lực lượng chức năng, chủ gấu hiện tại không có khả năng nuôi và chăm sóc gấu, tình cảnh của gấu cũng rất khẩn cấp bởi thiếu sự chăm sóc tối thiểu. Cá thể gấu này bị nhốt ngoài trời trong chuồng kim loại đặt ở công trường xây dựng, chỉ có một mái che bạt mỏng trên nắp lồng giữa thời tiết mùa hè nắng nóng. Bác sỹ thú y Shaun Thomson, người trực tiếp có mặt quan sát gấu cho biết, cá thể gấu ngựa cái này nặng ước chừng từ 80-90 kg. Đây là một cá thể gấu trưởng thành, nhưng gầy gò, nhỏ bé hơn so với mức trung bình rất nhiều. Tại thời điểm kiểm tra sức khỏe, gấu có một răng nanh bị mọc lệch và chắc chắn phải can thiệp bởi nó gây đau đớn cho chú gấu này. “Đại diện chủ nhà nuôi nhốt gấu cho biết, họ đã nuôi gấu 10 năm nay với mục đích làm cảnh, không chích hút mật, tuy nhiên, chỉ khi siêu âm ổ bụng của gấu các bác sỹ mới có thể chắc chắn về tình trạng mà gấu đã từng trải qua,” bác sỹ thú y Shaun Thomson nói thêm. Quá trình cứu hộ, các nhân viên cứu hộ của Tổ chức Động vật châu Á đã quyết định phương án ghép hai lồng và dụ gấu sang lồng mới bằng đồ ăn. Tiến sỹ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á cho biết: “So với hơn 180 chuyến cứu hộ gấu trước đây chúng tôi đã thực hiện ở Việt Nam thì đây có thể coi là cứu hộ thuận lợi, phần lớn là do nhân viên đã có sự chuẩn bị trước và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tác nghiệp giữa công trường đang xây dựng ngổn ngang cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chúng tôi cũng khó để bao quát hết được.” Tiến sỹ Tuấn cũng cho biết thêm, chú gấu này được đặt tên là Solo và hiện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chỉ còn 3 cá thể gấu nuôi nhốt. Từ nay trở đi, gấu Solo sẽ luôn được sống trong sự chăm sóc tốt nhất tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam. Đây là trung tâm hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế duy nhất tại Việt Nam về chăm sóc động vật hoang dã sau cứu hộ. Ngay khi đưa về Tam Đảo, gấu sẽ trải qua 45 ngày cách ly trước khi được ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên. Hiện có 182 cá thể gấu đang được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sống trong các khu bán tự nhiên của Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam. Để nhận biết, ngoài chip điện tử, gấu ở Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam đều có hồ sơ đặc biệt, ghi chú từng chế độ dinh dưỡng, khám sức khoẻ, diễn biến và thay đổi của gấu. Vì thế nên bất cứ cá thể gấu nào trong Trung tâm cũng đều được các chuyên gia và người chăm sóc nhận biết và chăm sóc chuyên biệt. Từ năm 2007 tới nay, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ được 205 cá thể gấu ngựa và gấu chó (cả gấu con và gấu sống lâu năm trong các chuồng cũi) tại nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Riêng đầu năm 2019 tới nay, Tổ chức Động vật châu Á đã thực hiện 3 chuyến cứu hộ, đưa 4 cá thể gấu từ Hà Nội, và Lạng Sơn về chăm sóc và phục hồi tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam..

