Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Có thể phát hiện sự sống ngoài Trái đất bằng 'dấu vân tay sinh học'

Các nhà khoa học ở Israel cho biết có thể tìm thấy sự sống ngoài Trái đất thông qua xác định các "dấu vân tay sinh học" trong mẫu vật.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) cho biết đã tìm ra một phương pháp mới có thể hỗ trợ tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài Trái đất thông qua việc phân tích axit amin và các mô hình phân tử trong mẫu vật từ sao Hỏa, tiểu hành tinh hoặc các mặt trăng băng giá của sao Mộc và sao Thổ.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới tạo ra một dạng "dấu vân tay sinh học", giúp phân biệt vật chất hữu cơ do sự sống tạo ra với các hợp chất hữu cơ hình thành từ các quá trình hóa học tự nhiên.

Thay vì tìm kiếm một phân tử cụ thể, nhóm nghiên cứu phân tích mức độ đa dạng và sự phân bố của nhiều loại phân tử trong cùng một mẫu vật. Theo các chuyên gia, những hệ thống sống thường tạo ra những mô hình phân tử phức tạp và đa dạng hơn môi trường vô sinh.

dieuuu-5.png
Sự sống ngoài Trái đất có thể được phát hiện thông qua xác định các "dấu vân tay sinh học" trong những mẫu vật. Ảnh: Mark Garlick/Science Source.

Khi thử nghiệm trên hơn 100 mẫu vật hữu cơ và vô cơ, từ đá cổ trên Trái đất đến các mẫu thu thập từ tiểu hành tinh Ryugu và tiểu hành tinh Bennu, nhóm nghiên cứu phát hiện các mẫu có nguồn gốc sinh học luôn thể hiện mức độ đa dạng phân tử cao hơn đáng kể.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu tin rằng, phương pháp mới có thể được ứng dụng trong các sứ mệnh thăm dò tương lai tới sao Hỏa, mặt trăng Europa của sao Mộc hay mặt trăng Enceladus của sao Thổ.

Nếu phương pháp trên thành công thì việc phát hiện sự sống ngoài hành tinh có thể bắt đầu từ những mô hình phân tử bất thường trong các mẫu vật thu thập từ không gian.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Phát hiện sự sống ngoài Trái đất #Dấu vân tay sinh học #sự sống ngoài Trái đất #mẫu vật

Bài liên quan

Kho tri thức

Chuyên gia xác định 45 hành tinh có thể tồn tại sự sống ngoài Trái đất

Các nhà thiên văn học quốc tế thông tin đã xác định được 45 hành tinh đá có khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái đất.

hanhh-1.jpg
Thông qua phân tích dữ liệu từ sứ mệnh Gaia của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Kho lưu trữ ngoại hành tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà nghiên cứu đã sàng lọc hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt trời để tìm ra những hành tinh giống Trái đất, có khả năng tồn tại những điều kiện thích hợp cho sự sống phát triển. Ảnh: Gillis Lowry / Pablo Carlos Budassi/Attribution (CC BY 4.0).
hanhh-2.jpg
Các chuyên gia tập trung nghiên cứu, phân tích những hành tinh nằm trong "vùng Goldilocks" (vùng có thể ở được) - khoảng cách lý tưởng từ một ngôi sao để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt, điều kiện tiên quyết cho sự sống. Ảnh: Gillis Lowry/Attribution (CC BY 4.0).
Xem chi tiết

Kho tri thức

Siêu Trái đất có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Các chuyên gia phát hiện hành tinh mới GJ 251c cách Trái đất chưa đầy 20 năm ánh sáng. Siêu Trái đất này có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh.

hanhh-1.jpg
Hành tinh GJ 251c mới được các nhà khoa học phát hiện thuộc về hệ của sao lùn đỏ, cách Trái đất 18,2 năm ánh sáng và nằm trong phạm vi chòm sao Song Tử. Ảnh: University of California Irvine.
hanhh-2.jpg
Với khối lượng lớn hơn ít nhất 4 lần so với hành tinh xanh, GJ 251c được xếp vào nhóm siêu Trái đất - thuật ngữ chỉ những hành tinh đá, kích thước và khối lượng lớn hơn Trái đất. Điều này khiến GJ 251c trở thành một trong những ứng cử viên tốt nhất để tìm kiếm các dạng sống ngoài hành tinh. Ảnh: Corey Beard, el al., (2025).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới