Có thể phát hiện sự sống ngoài Trái đất bằng 'dấu vân tay sinh học'

Các nhà khoa học ở Israel cho biết có thể tìm thấy sự sống ngoài Trái đất thông qua xác định các "dấu vân tay sinh học" trong mẫu vật.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) cho biết đã tìm ra một phương pháp mới có thể hỗ trợ tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài Trái đất thông qua việc phân tích axit amin và các mô hình phân tử trong mẫu vật từ sao Hỏa, tiểu hành tinh hoặc các mặt trăng băng giá của sao Mộc và sao Thổ.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới tạo ra một dạng "dấu vân tay sinh học", giúp phân biệt vật chất hữu cơ do sự sống tạo ra với các hợp chất hữu cơ hình thành từ các quá trình hóa học tự nhiên.

Thay vì tìm kiếm một phân tử cụ thể, nhóm nghiên cứu phân tích mức độ đa dạng và sự phân bố của nhiều loại phân tử trong cùng một mẫu vật. Theo các chuyên gia, những hệ thống sống thường tạo ra những mô hình phân tử phức tạp và đa dạng hơn môi trường vô sinh.

Sự sống ngoài Trái đất có thể được phát hiện thông qua xác định các "dấu vân tay sinh học" trong những mẫu vật. Ảnh: Mark Garlick/Science Source.

Khi thử nghiệm trên hơn 100 mẫu vật hữu cơ và vô cơ, từ đá cổ trên Trái đất đến các mẫu thu thập từ tiểu hành tinh Ryugu và tiểu hành tinh Bennu, nhóm nghiên cứu phát hiện các mẫu có nguồn gốc sinh học luôn thể hiện mức độ đa dạng phân tử cao hơn đáng kể.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu tin rằng, phương pháp mới có thể được ứng dụng trong các sứ mệnh thăm dò tương lai tới sao Hỏa, mặt trăng Europa của sao Mộc hay mặt trăng Enceladus của sao Thổ.

Nếu phương pháp trên thành công thì việc phát hiện sự sống ngoài hành tinh có thể bắt đầu từ những mô hình phân tử bất thường trong các mẫu vật thu thập từ không gian.