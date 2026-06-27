An Giang: Công ty Trường Thắng trúng gói nâng cấp đường hơn 10,8 tỷ đồng

Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình. Đây là gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, đoạn từ cầu Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Hoàng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Nguồn MSC

Theo hồ sơ công bố, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán phê duyệt là 11.462.317.000 đồng. Sau quá trình mở và đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Trường Thắng được phê duyệt trúng thầu với giá chính thức là 10.828.603.288 đồng (giá trị sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá và làm tròn). Nhà thầu áp dụng tỷ lệ giảm giá 5,2% so với giá dự thầu ban đầu là 11.422.577.309 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt hơn 633 triệu đồng cho ngân sách. Hợp đồng được thực hiện theo loại hình trọn gói với thời gian triển khai trong vòng 150 ngày.

Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Á Châu lập ghi nhận có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Tại bước đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, một nhà thầu đã bị loại do hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, Công ty TNHH An Phước tham gia dự thầu với mức giá 11.139.571.542 đồng. Theo văn bản thuyết minh biện pháp kỹ thuật, nhà thầu đưa ra đề xuất tiến độ thực hiện là 150 ngày nhưng đi kèm nội dung: "không tính đến 01 trong các yếu tố: điều kiện thời tiết, các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật". Trong quá trình làm rõ sau đó, nhà thầu có văn bản giải trình rằng đây là sơ suất trong diễn đạt văn bản và thực tế vẫn tính toán đầy đủ các yếu tố khách quan. Tuy nhiên, tổ chuyên gia xác định việc thay đổi nội dung này sau thời điểm đóng thầu làm thay đổi bản chất hồ sơ từ không đáp ứng thành đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trái với quy định làm rõ hồ sơ dự thầu.

Nhận định về nội dung này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Pháp luật về đấu thầu quy định việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được xem xét để minh định các thông tin chưa rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không thay đổi giá dự thầu".

Sau khi loại bỏ nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, hai đơn vị còn lại gồm Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V&H dù vượt qua bước đánh giá kỹ thuật nhưng do có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn (lần lượt là 11.221.178.562 đồng và 11.345.000.000 đồng) nên xếp hạng hai và hạng ba.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Trường Thắng (địa chỉ tại số 53 Chu Văn An, phường Long Xuyên) có lịch sử tham gia tổng cộng 174 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, trượt 100 gói, 1 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 1.320 tỷ đồng.

Thống kê dữ liệu hoạt động cũng cho thấy Công ty TNHH Trường Thắng từng tham gia các gói thầu do Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên làm chủ đầu tư và trúng thầu với vai trò độc lập. Hồi tháng 01/2026, doanh nghiệp này đã trúng Gói thầu số 04: Thi công xây lắp tại đây theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị là 975.698.000 đồng. Việc thông tin công khai, minh bạch lịch sử hoạt động của các doanh nghiệp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là cơ sở để các cơ quan chức năng và cộng đồng theo dõi hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại các địa phương.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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