Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phát động một đợt tấn công mới nhằm vào lực lượng Hamas ở phía nam Dải Gaza.

Theo Tân Hoa Xã, lực lượng IDF đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu Hamas ở phía nam Dải Gaza ngày 19/10.

"Cuộc không kích do Bộ Tư lệnh phía Nam của IDF chỉ đạo sau vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trước đó trong ngày", tuyên bố cho biết.

Đài truyền hình nhà nước Kan TV của Israel đưa tin rằng các mục tiêu bị tấn công bao gồm cả các đường hầm mà Hamas từng sử dụng để giam giữ con tin.

Quân đội Israel phát động cuộc tấn công mới vào Gaza. Ảnh: Anadolu.

Đây là đợt không kích thứ hai của Israel vào ngày 19/10, sau đợt không kích trước đó vào miền Nam và miền Bắc Dải Gaza. Theo Kênh 12 của Israel, tổng cộng 104 mục tiêu đã bị tấn công trong ngày.

IDF tuyên bố các cuộc tấn công là nhằm đáp trả việc Hamas khai hỏa vào lực lượng Israel vốn đang phá dỡ cơ sở hạ tầng ở Rafah, phía nam Dải Gaza.

Sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và các quan chức an ninh, chỉ thị hành động mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu trên Dải Gaza.

Kan TV đưa tin, Thủ tướng Netanyahu cũng ra lệnh đình chỉ viện trợ nhân đạo vào Gaza cho đến khi có thông báo mới. Kênh 12 cho biết thêm rằng Israel đã quyết định đóng cửa mọi cửa khẩu vào Dải Gaza.

Các nguồn tin y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm 19/10 đã khiến ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng ở Gaza.

Mahmoud Basal, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, nói với Tân Hoa Xã rằng các đội cứu hộ đã nhận được hơn 20 cuộc gọi cầu cứu ở nhiều khu vực khác nhau tại Dải Gaza, tìm thấy 14 thi thể, bao gồm cả phụ nữ và nhà báo, cùng với hàng chục người bị thương.

"Cuộc oanh kích của Israel nhắm vào nơi tập trung đông người, một quán cà phê, một ngôi nhà gỗ và lều trại của những người sơ tán, khiến một số tòa nhà bị sập và hỏa hoạn ở một số nơi", Basal cho biết, đồng thời nói thêm rằng "các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành trong điều kiện cực kỳ khó khăn do tình trạng thiếu nhiên liệu và thiết bị nghiêm trọng".

Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực kể từ ngày 10/10.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết ngừng giao tranh, thực hiện trao đổi con tin và tù nhân, Quân đội Israel rút khỏi một số khu vực ở Gaza, cho phép đưa viện trợ nhân đạo và nhiên liệu vào Gaza để các đội y tế và cứu trợ tiếp tục hoạt động của họ.

