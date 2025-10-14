Hà Nội

Hình ảnh người dân Palestine trở về khu phố đổ nát ở Gaza

Thế giới

Hình ảnh người dân Palestine trở về khu phố đổ nát ở Gaza

Nhiều người dân Palestine phải di dời trước đó đã quay trở lại quê nhà sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một.

Theo Al Jazeera, sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một, nhiều người dân Palestine từng phải di dời trước đó đã quay về quê nhà của họ ở Gaza. Ảnh: EPA.
Nhiều ngôi nhà trong các khu dân cư đã bị san phẳng trong cuộc xung đột ở Gaza. Hiện tại, nhu cầu về nơi trú ẩn tạm thời và nhà ở di động cho người dân ở dải đất này đang rất cấp thiết. Ảnh: Anadolu.
Người dân Palestine sơ tán trước đó trở về những ngôi nhà bị phá hủy của họ ở Khan Younis, Gaza. Ảnh: Anadolu.
Các gia đình Palestine quay trở về để kiểm tra nhà của họ sau khi Quân đội Israel rút khỏi một số khu vực phía đông Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: EPA.
Người cha dẫn con nhỏ đi qua những ngôi nhà bị phá hủy ở khu phố Sabra, thành phố Gaza, hôm 12/10. Được biết, hầu hết tòa nhà ở thành phố Gaza đều không còn nguyên vẹn sau các cuộc tấn công trước đó của Israel. Ảnh: Anadolu.
Một thanh niên đứng giữa đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu.
Cô gái Palestine mang theo đồ đạc trở về nhà ở thành phố Gaza sau khi lực lượng Israel rút quân. Đối với người dân Palestine, dù nhà cửa đã bị phá hủy, điều quan trọng nhất đối với họ là được trở về. Ảnh: Anadolu.
