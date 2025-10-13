Lực lượng Hamas thả con tin Israel theo thỏa thuận ngừng bắn

Khi Israel xác nhận tất cả 20 con tin còn sống đều ở trong lãnh thổ của mình, họ sẽ bắt đầu thả các tù nhân Palestine.

>>> Mời độc giả xem video: Xe chở 7 con tin Israel đầu tiên được Hamas trả tự do vào lãnh thổ Israel ngày 13/10

Nguồn video: RT/Lực lượng Phòng vệ Israel

Theo RT ngày 13/10, 7 con tin Israel đầu tiên đã được lực lượng Hamas trả tự do và được Quân đội Israel tiếp nhận.

"Họ được cho là có sức khỏe bình thường, có thể đi lại mà không cần sự trợ giúp y tế", một phóng viên của Al Jazeera cho biết.

Danh tính 7 con tin đầu tiên được Hamas thả là Matan Angrest, anh em Gali và Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran và Guy Gilboa-Dalal. Họ sẽ được Quân đội Israel đưa từ Gaza đến căn cứ quân sự Re'im để kiểm tra y tế trước khi đoàn tụ với gia đình.

Con tin Gali Berman được trả tự do. Ảnh: Times Of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Hội Chữ thập đỏ đang trên đường đến một điểm gặp ở miền Nam Gaza để tiếp nhận thêm một số con tin Israel. Hamas dự kiến ​​sẽ trao trả thêm 13 con tin Israel còn sống vào sáng nay, ngoài 7 con tin đã được trả tự do.

Hàng nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Hostages ở Tel Aviv để ăn mừng tin tức các con tin Israel được trở về.

20 con tin Israel còn sống sẽ được Hamas trả tự do vào ngày 13/10. Ảnh: Times Of Israel.

Times Of Israel đưa tin, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, hoan nghênh việc Hamas thả con tin Israel, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong "cột mốc quan trọng hướng tới hòa bình" này.

