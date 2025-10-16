Hà Nội

Thế giới

Israel nói Hamas trao trả nhầm thi thể con tin

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một trong những thi thể được Hamas trao trả không nằm trong nhóm con tin Israel bị giam giữ tại Gaza.

An An (Theo RT)

Theo RT, ngày 13/10, lực lượng Hamas đã trả tự do cho 20 con tin Israel còn sống, đổi lại Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine, theo một thỏa thuận do Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Hôm 14/10, Hamas bắt đầu trao trả thi thể của các con tin đã chết cho phía Israel, thông qua Hội Chữ thập đỏ.

israel1.png
Thi thể của 4 con tin Israel được đưa từ Gaza về Israel. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, IDF cho biết trong một tuyên bố trên mạng X hôm 15/10 rằng một cuộc khám nghiệm tại Viện pháp y Abu Kabir tiết lộ rằng một trong 4 thi thể trong đợt trao trả thứ hai "không thuộc về bất kỳ con tin nào". IDF cho biết thêm, thi thể này được cho là một người Palestine.

Danh tính 3 thi thể con tin Israel còn lại trong đợt trao trả này được xác định là Trung sĩ Tamir Nimrodi, 18 tuổi, Uriel Baruch, 35 tuổi, và Eitan Levy, 53 tuổi.

"Lực lượng Hamas phải thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để trả lại thi thể những con tin đã thiệt mạng tại Gaza", Quân đội Israel nhấn mạnh.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Tướng Eyal Zamir, phát biểu trước đó trong ngày rằng Israel "sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi được trả lại tất cả con tin". Nguồn tin cho biết, Hamas giữ thi thể của 21 con tin Israel đã thiệt mạng tại Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân ở Gaza vui mừng khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn

Nguồn video: The Guardian
