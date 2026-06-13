Giá máy bay giảm vào cao điểm hè, kích cầu du lịch nội địa

Hàng không nội địa và ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc ngay trong mùa cao điểm hè 2026. Động lực chính cho sự bùng nổ này đến từ xu hướng giảm sâu của giá nhiên liệu thế giới, giúp các hãng bay giải tỏa áp lực chi phí đầu vào. Nhờ lợi thế đó, giá vé máy bay trong nước đã đồng loạt hạ nhiệt mạnh, trực tiếp kích cầu và tạo điều kiện cho làn sóng du lịch nội địa phát triển mạnh mẽ.

Theo hệ thống dữ liệu năng lượng, giá dầu thô thế giới hiện liên tục giảm mạnh, mất khoảng 22% giá trị so với mức đỉnh kỷ lục xấp xỉ 120 USD/thùng vào quý I. Xu hướng giảm này đã kéo giá nhiên liệu bay Jet A1 lùi sâu về mức khoảng 141 USD/thùng. Đây là mức giảm rất mạnh nếu so với mốc trần 240 USD/thùng từng được ghi nhận vào tháng 4 trước đó.

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Khảo sát thực tế cho thấy, nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ khi giá vé máy bay hè năm nay hạ nhiệt mạnh so với giai đoạn đầu năm. Chị Phương Linh (TP.HCM) chia sẻ bản thân vừa chốt được loạt vé giá hời cho chuyến du lịch gia đình vào giữa tháng 6. Chị Linh cho biết: "Cứ nghĩ cao điểm hè thì giá vé phải tăng như mọi năm, ai ngờ năm nay lại rẻ bất ngờ. Mình săn được vé khứ hồi đi Đà Nẵng chỉ hơn 1,5 triệu đồng, tiết kiệm được một khoản kha khá để cả nhà chi tiêu thoải mái".

Khảo sát tại các hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy, giá vé đến các điểm du lịch hot như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng từ Hà Nội và TP.HCM hiện đều thấp hơn giai đoạn từ cuối tháng 2 đến tháng 5.

Cụ thể, ở chặng TP.HCM - Nha Trang (giai đoạn tháng 6 đến tháng 8), vé khứ hồi của các hãng giá rẻ hiện duy trì quanh mức 1,8 triệu đồng, trong khi hãng bay truyền thống dao động gần 3 triệu đồng, giảm khoảng 10-15% so với tháng trước. Đường bay trục TP.HCM - Hà Nội ghi nhận mức 3,1-5 triệu đồng khứ hồi, song hành khách vẫn có thể tìm thấy các dải vé khuyến mại từ 810.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế phí).

Xu hướng giảm giá cũng xuất hiện tại đầu cầu Hà Nội. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng hiện được chào bán ở mức 2,6-4 triệu đồng khứ hồi. Đáng chú ý, đường bay thường xuyên khan hiếm vé là Hà Nội - Côn Đảo cũng hạ nhiệt về mức 7-8 triệu đồng khứ hồi, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng ở góc độ phân phối, nhiều đại lý bán vé máy bay nhận định người tiêu dùng đang được hưởng mức giá rất cạnh tranh nếu xét trong bối cảnh áp lực tài chính chung của ngành hàng không. Theo đánh giá từ các đại lý, dù chi phí nhiên liệu, phụ thu xăng dầu và nhiều khoản phí vận hành tại sân bay vẫn duy trì ở mức cao, nhưng mặt bằng giá vé thực tế hiện nay đang khá thấp.

Báo cáo từ Cục Thống kê ghi nhận tốc độ tăng trưởng kỷ lục của ngành du lịch trong 5 tháng đầu năm, với khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lượng khách nước ngoài cao nhất trong cùng giai đoạn từ trước đến nay, khẳng định đà bứt phá mạnh mẽ của thị trường.

Đánh giá về xu hướng này, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định ngành du lịch đang phát triển nội lực lớn, hướng tới mục tiêu đóng góp trực tiếp vào mức tăng trưởng kinh tế hai con số của quốc gia. Hiện tại, ngành đang hoàn thiện đề án phát triển nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Chiến lược này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đồng thời nâng tỷ trọng đóng góp của du lịch lên khoảng 14% GDP.

Trong các yếu tố cấu thành sản phẩm, dịch vụ du lịch, giá vé máy bay thường chiếm khoảng 40-60% chi phí giá tour (tùy chặng bay, lịch trình, điểm đến), khi giá vé máy bay biến động sẽ tác động tới chi phí giá tour.

Giai đoạn này, các hãng bay không chỉ chủ động đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, mà còn mở lại diện rộng nhiều hạng vé dải thấp - những hạng vé vốn gần như khan hiếm và biến mất trong suốt các tháng đầu năm.

Động thái mở rộng dải vé giá rẻ được hỗ trợ lớn từ sự hạ nhiệt của thị trường năng lượng. Hiện giá nhiên liệu bay Jet A1 đã giảm từ mức đỉnh hơn 240 USD xuống còn quanh mốc 140 USD/thùng sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bớt leo thang. Dù mặt bằng này vẫn cao hơn mức 80 USD/thùng của cùng kỳ năm trước, nhưng sự sụt giảm này đã giải tỏa áp lực đáng kể, tạo dư địa cho các hãng bay triển khai thêm nhiều chương trình kích cầu hè.

Việc mặt bằng vé máy bay hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ đảo chiều bức tranh ảm đạm của ngành du lịch trước đó. Do ảnh hưởng từ giai đoạn vé treo ở mức cao suốt nhiều tháng đầu năm, sức mua của thị trường du lịch trong tháng 5 từng sụt giảm từ 20% đến 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ các điều chỉnh về giá vé, nhu cầu dịch chuyển của người dân đã nhanh chóng ghi nhận tín hiệu tăng trưởng trở lại ngay từ đầu tháng 6.