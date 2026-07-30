Hà Nội thúc đẩy du lịch phát triển bứt phá từ văn hóa và ẩm thực

Ngành du lịch Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá với hàng loạt giải pháp mới được triển khai đồng bộ. Mục tiêu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của Hà Nội như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

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Tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội công bố ngày 29/7, trong tháng 7/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 666,67 nghìn lượt, còn khách nội địa đạt 2,5 triệu lượt. Doanh thu từ khách du lịch trong tháng ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách quốc tế ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt 5,31 triệu lượt, tăng 25%, trong khi khách nội địa đạt 15,85 triệu lượt, tăng 11,9%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9%. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hút bền vững của Thủ đô và sự phục hồi toàn diện của ngành du lịch.

Đẩy mạnh công tác quản lý và quảng bá điểm đến

Để đạt được những kết quả tích cực trên, trong tháng 7, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác phát triển điểm đến được tập trung đẩy mạnh thông qua việc khảo sát, đánh giá điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và khu du lịch Ba Vì. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc tại xã Mỹ Đức và tổ chức nhiều đợt khảo sát kết nối điểm đến trên địa bàn thành phố.

Hoạt động xúc tiến và quảng bá hình ảnh tiếp tục mở rộng quy mô. Sở Du lịch đã xây dựng các chương trình xúc tiến tại Bắc Kinh, tham gia Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Thiên Tân, đồng thời tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại Sơn Tây (Trung Quốc). Ở trong nước, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 được phối hợp tổ chức thành công, thu hút gần 300.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Ngọc Tú)

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết trong tháng 8/2026, ngành du lịch Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh phối hợp với các địa phương phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công nhận ba khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, quần thể Hương Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm - phố cổ, kết hợp triển khai các chương trình quảng bá tại Bắc Kinh cũng như tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn.

Dấu ấn quốc tế và sức hút từ văn hóa ẩm thực

Sự hấp dẫn của du lịch Hà Nội tiếp tục được báo chí và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Mới đây, Thủ đô xuất sắc xếp thứ hai trong bảng xếp hạng top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do nền tảng MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) công bố. Bảng xếp hạng được tổng hợp từ phân tích hơn 100.000 đánh giá của du khách đối với các nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ giải trí tại 107 thành phố.

Với 58,6% đánh giá tích cực, Hà Nội chỉ xếp sau Edinburgh (59%) và đứng trên Liverpool (58,3%), trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này. MoneySuperMarket nhận định chính văn hóa cộng đồng, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết trong đời sống xã hội là những yếu tố cốt lõi tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Bên cạnh dịch vụ thân thiện, ẩm thực và di sản tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút khách quốc tế. Tạp chí Travel & Leisure vừa có bài viết của tác giả Susmita Baral chia sẻ hành trình khám phá Việt Nam, trong đó dành nhiều lời khen ngợi cho trải nghiệm thưởng thức cà-phê trứng Hà Nội. Bài báo nhận định sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực độc đáo với các hoạt động tham quan di sản như Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chùa Một Cột, Nhà tù Hỏa Lò và khu phố cổ đã mang đến cho du khách góc nhìn đa chiều về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Ẩm thực Hà Nội cũng vừa ghi dấu ấn lớn trên đấu trường quốc tế. (Ảnh: Travellive+)

Sức hút ẩm thực Hà Nội cũng vừa ghi dấu ấn lớn trên đấu trường quốc tế khi đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội (HCA) giành chiến thắng rực rỡ tại Global Culinary Challenge Malaysia 2026 với 37 huy chương và 9 cúp vàng. Thành tích này không chỉ khẳng định tay nghề chuyên nghiệp của các đầu bếp Việt Nam mà còn góp phần nâng tầm vị thế ẩm thực nước nhà trên bản đồ thế giới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong xu hướng du khách ngày càng ưa chuộng các trải nghiệm mang tính bản địa, văn hóa ẩm thực đang trở thành lợi thế cạnh tranh hàng đầu của Hà Nội. Việc khai thác hiệu quả giá trị ẩm thực kết hợp với di sản văn hóa không chỉ mở ra cơ hội gắn kết sâu sắc giữa du khách và địa phương mà còn tạo nền tảng vững chắc để du lịch Thủ đô vươn xa hơn trong tương lai.