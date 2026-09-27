Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Mái vòm 8.600 tấn định hình sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên

Xã hội

[GALLERY] Mái vòm 8.600 tấn định hình sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên

Sau gần một năm thi công, sân vận động PVF tại Hưng Yên đang dần hoàn thiện khi hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn được nâng vào vị trí thiết kế.

Thiên Anh
Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đang bước sang giai đoạn mới khi hệ kết cấu mái vòm thép khổng lồ được đưa lên 4 trụ chính. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý nhất của công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi.
Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đang bước sang giai đoạn mới khi hệ kết cấu mái vòm thép khổng lồ được đưa lên 4 trụ chính. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý nhất của công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi.
Ngày 22/9, nhà thầu đã thực hiện công đoạn nâng hệ kết cấu mái vòm thép của sân vận động PVF lên 4 trụ chính. Hệ thống cáp kích rút được bố trí tại 4 cụm trụ để đưa kết cấu mái lên đúng cao độ, vị trí theo thiết kế và duy trì sự ổn định trong quá trình thi công.
Ngày 22/9, nhà thầu đã thực hiện công đoạn nâng hệ kết cấu mái vòm thép của sân vận động PVF lên 4 trụ chính. Hệ thống cáp kích rút được bố trí tại 4 cụm trụ để đưa kết cấu mái lên đúng cao độ, vị trí theo thiết kế và duy trì sự ổn định trong quá trình thi công.
Theo thiết kế, mái chính của sân gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng khối lượng hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.
Theo thiết kế, mái chính của sân gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng khối lượng hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.
Việc đưa khối kết cấu có trọng lượng lớn lên cao đòi hỏi công trường phải sử dụng hệ thống thiết bị chuyên dụng và kiểm soát chặt chẽ quá trình nâng. Sau khi hoàn tất công đoạn này, phần mái đã tạo nên hình dáng rõ nét cho toàn bộ sân vận động.
Việc đưa khối kết cấu có trọng lượng lớn lên cao đòi hỏi công trường phải sử dụng hệ thống thiết bị chuyên dụng và kiểm soát chặt chẽ quá trình nâng. Sau khi hoàn tất công đoạn này, phần mái đã tạo nên hình dáng rõ nét cho toàn bộ sân vận động.
Hệ mái không chỉ đóng vai trò che phủ mà còn là một điểm nhấn trong thiết kế công trình. Sân được thiết kế hai tấm màng xuyên sáng kích thước khoảng 78 x 125 m, có khả năng đóng, mở tự động trong khoảng 12-20 phút.
Hệ mái không chỉ đóng vai trò che phủ mà còn là một điểm nhấn trong thiết kế công trình. Sân được thiết kế hai tấm màng xuyên sáng kích thước khoảng 78 x 125 m, có khả năng đóng, mở tự động trong khoảng 12-20 phút.
Thiết kế này giúp không gian bên trong sân có thể chủ động hơn trước điều kiện thời tiết, đồng thời tạo khả năng phục vụ nhiều loại hình sự kiện khác nhau.
Thiết kế này giúp không gian bên trong sân có thể chủ động hơn trước điều kiện thời tiết, đồng thời tạo khả năng phục vụ nhiều loại hình sự kiện khác nhau.
Cùng với hệ mái, bốn khán đài A, B, C và D của sân vận động đang tiếp tục được hoàn thiện. Công trình được quy hoạch với sức chứa khoảng 60.000 người, diện tích sân khoảng 55.000 m², nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92 ha.
Cùng với hệ mái, bốn khán đài A, B, C và D của sân vận động đang tiếp tục được hoàn thiện. Công trình được quy hoạch với sức chứa khoảng 60.000 người, diện tích sân khoảng 55.000 m², nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92 ha.
Bên cạnh khu vực khán đài là hệ thống các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, khu vực dành cho cầu thủ, khu VIP và các khu dịch vụ. Một nhà thi đấu sức chứa khoảng 4.500 chỗ cũng đang được xây dựng trong khu vực lân cận.
Bên cạnh khu vực khán đài là hệ thống các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, khu vực dành cho cầu thủ, khu VIP và các khu dịch vụ. Một nhà thi đấu sức chứa khoảng 4.500 chỗ cũng đang được xây dựng trong khu vực lân cận.
Từ trên cao, diện mạo sân vận động đã có sự thay đổi rõ rệt so với những tháng đầu triển khai. Sau khi kết cấu mái chính được nâng lên, công trường đang chuyển dần từ giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu lớn sang hoàn thiện nhiều hạng mục bên trong và xung quanh sân.
Từ trên cao, diện mạo sân vận động đã có sự thay đổi rõ rệt so với những tháng đầu triển khai. Sau khi kết cấu mái chính được nâng lên, công trường đang chuyển dần từ giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu lớn sang hoàn thiện nhiều hạng mục bên trong và xung quanh sân.
Một hạng mục đáng chú ý khác trong thiết kế là hệ cửa kính khu vực end-zone cao khoảng 36 m, rộng 55 m. Kết cấu này vừa góp phần đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, vừa tạo khả năng thay đổi không gian sử dụng sân.
Một hạng mục đáng chú ý khác trong thiết kế là hệ cửa kính khu vực end-zone cao khoảng 36 m, rộng 55 m. Kết cấu này vừa góp phần đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, vừa tạo khả năng thay đổi không gian sử dụng sân.
Thiên Anh
#sân vận động #Hưng Yên #mái vòm #kết cấu thép #Công trình thể thao #PVF

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT