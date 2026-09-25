Ô tô Mercedes tông loạt xe trên đường, một người tử vong

Chiếc Mercedes đang chạy trên đường Đỗ Mười (TP HCM) bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy và một ô tô khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.

Tối 25/9, Công an TP HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ô tô Mercedes do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ Thủ Đức về An Sương. Khi đến gần giao lộ Vườn Lài, ô tô bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều nhiều xe máy và 1 ô tô đang di chuyển cùng chiều.

Nhiều xe máy nằm ngổn ngang trên đường sau tai nạn

Sau va chạm, ô tô Mercedes lên vỉa hè rồi đâm vào hai ô tô tải đậu tại một cửa hàng mua bán xe. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Một số người khác bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, 5 xe máy bị hất văng, nằm ngổn ngang trên đường. Một xe máy mắc kẹt dưới gầm chiếc Mercedes, trong khi các phương tiện tại cửa hàng bên đường cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông cùng lực lượng CSGT có mặt phong tỏa, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Camera an ninh tại khu vực được trích xuất để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.