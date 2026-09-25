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Xã hội

Xuất hiện vết nứt dài 50m trên mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt

Ngày 25/9 lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bề mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện một vết nứt khoảng 50m kéo dài theo mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt.

Theo Khoa Điềm/VOV Tây Nguyên

Vị trí phát hiện vết nứt tại Km227+100 trên mặt đường đèo Mimosa cách cầu Xuân Hương khoảng 500m. Phần taluy âm của đường đèo tại khu vực mặt đường bị nứt có hiện tượng sụt lún, lệch khỏi vị trí ban đầu.

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Vết nứt trên mặt đường đèo Mimosa kéo dài khoảng 50m.

Trong ngày 25/9, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra vị trí xuất hiện vết nứt, sử dụng vật liệu che đậy tạm và lắp đặt bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông.

Phương án mở đường phụ vào taluy dương để các phương tiện lưu thông, giảm áp lực lên phần đường đã nứt đang được lực lượng chức năng tính tới.

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Vết nứt hiện rõ trên mặt đường đèo Mimosa.

Đèo Mimosa dài 11km, thuộc tuyến quốc lộ 20 có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam với đa số xe tải chở hàng hoá lưu thông.

Mùa mưa cuối năm 2025 trên đèo Mimosa cũng đã xuất hiện một điểm sạt lở gây đứt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Để xử lý điểm sạt lở này Bộ Xây dựng đã đầu tư cầu cạn Xuân Hương với chiều dài 133m với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 4/2026.

#đèo Mimosa #vết nứt #Đà Lạt #an toàn giao thông

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