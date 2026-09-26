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Xã hội

Bắt nhóm đối tượng vụ in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.

Hải Ninh

Ngày 26/9, Công an TP.HCM thông tin, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm; Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980, phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

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Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961, trú tại phường Bàn Cờ) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (SN 1983; trú tại phường Chánh Hưng) đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” để tiến hành điều tra theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân, cơ sở in phải chấp hành nghiêm pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay in, phát hành sách trái phép.

Hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 344 Bộ luật Hình sự; trường hợp phạm tội có tổ chức có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm theo điểm a khoản 2 Điều này. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định.

Người dân cần lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Hải Sapa TV:

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