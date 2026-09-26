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Xã hội

Giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản khiến 1 người tử vong

Nguyễn Như Ý vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giả danh Cảnh sát cơ động, cưỡng đoạt tài sản.

Hải Ninh

Ngày 26/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú tại xã Kha Sơn) để điều tra về hành vi giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản của người dân.

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Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Như Ý.

Điều tra cho thấy, Nguyễn Như Ý đã có ý định giả danh làm Cảnh sát cơ động để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân.

Để thực hiện ý định trên, Ý đã tìm mua các vật dụng giống của Cảnh sát cơ động như: Biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi.

Tối 24/9, Ý đi xe máy, mang các vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh, sau đó tìm chỗ trống vắng thuộc địa bàn xã Vô Tranh để thay quần áo Cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, đèn pin để thực hiện ý đồ của mình.

Đến khoảng 21h40, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu uy hiếp tinh thần, bắt người này dừng phương tiện.

Tuy nhiên, do lo sợ bị bắt nên người điều khiển phương tiện đã đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý, dẫn đến việc bị đâm va với một xe ô tô khách đi hướng ngược chiều. Hậu quả, người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh Cảnh sát cơ động vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến rạng sáng ngày 25/9, Ý đến cơ quan Công an để đầu thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, nếu gặp người tự xưng là cán bộ Công an, có biểu hiện chặn xe, đe dọa, yêu cầu tiền hoặc tài sản, xử lý vi phạm không rõ căn cứ, người dân cần bình tĩnh, chấp hành yêu cầu bảo đảm an toàn, không tranh cãi, chống đối hoặc có hành vi nguy hiểm, đồng thời ghi nhận đặc điểm nhận dạng, phương tiện, địa điểm và các thông tin liên quan nếu điều kiện cho phép.

Khi nghi ngờ gặp trường hợp giả danh lực lượng Công an, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu giả danh lực lượng Công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho Nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng:

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