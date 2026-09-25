Nam sinh lớp 11 lao xuống nước cứu hai em nhỏ được tặng bằng khen

Phát hiện hai em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, nam sinh lớp 11 Nguyễn Mạnh Hùng đã không ngần ngại lao xuống nước, lần lượt đưa các em lên bờ an toàn.

Chiều 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, vì hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho nam sinh.

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về qua địa bàn xã Hải Xuân, Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu.

Không chút do dự, nam sinh dừng xe, để lại ba lô trên đường rồi lao xuống kênh nước. Hùng lần lượt tiếp cận và đưa hai em nhỏ lên bờ an toàn.

Hai em được Hùng cứu là L.Q.T., học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và L.A.T., học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Hai em là anh em ruột.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, Hùng cho biết khi nhìn thấy hai em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, em rất lo cho sự an toàn của các em.

“Em chỉ nghĩ rằng mình phải nhanh chóng làm gì đó để giúp các em nhỏ, nên em đã dừng xe, để ba lô trên đường rồi lao xuống nước, lần lượt đưa hai em vào bờ”, Hùng chia sẻ.

Theo Hùng, khi thấy cả hai em đã an toàn, em cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Nam sinh cũng cho biết bản thân khi đó không nghĩ mình đang làm một việc gì lớn lao, mà chỉ nghĩ rằng khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, nếu có thể giúp được thì nên cố gắng giúp đỡ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết việc Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời tặng bằng khen không chỉ ghi nhận hành động dũng cảm của Nguyễn Mạnh Hùng mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

“Đây là sự trân trọng đối với những việc làm xuất phát từ lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của học sinh. Hành động của Hùng cũng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay, sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn”, ông Dũng nói.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho rằng đây cũng là dịp để các nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.