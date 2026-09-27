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Xã hội

Khởi tố thuyền trưởng vụ lật tàu tại Vân Đồn khiến 2 người tử vong

Vũ Thành Long điều khiển tàu không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn.

Hải Ninh

Ngày 27/9, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại tổ dân phố Nội, phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” quy định tại khoản 2 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Vũ Thành Long

Điều tra ban đầu, ngày 9/7/2026, Vũ Thành Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, trọng tải 1.880,5 tấn, chở 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về thành phố Hải Phòng.

Thời điểm đó trên tàu có 4 thủy thủ, gồm các ông: B.V.N (SN 1981); H.V.C (SN 1987); T.V.P (SN 1973) và T.V.H (SN 1978) cùng thường trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi tàu HP-4914 đi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, do ông Long điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định nên tàu đã va vào bãi đá ngầm, khiến tàu bị nghiêng rồi lật úp.

Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đã cứu được ông L, ông N và ông C. Đến ngày 10/7/2026, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông T.V.P và T.V.H.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Thành Long điều khiển tàu HP-4914 không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo các chủ phương tiện và thuyền viên khi tham gia giao thông đường thủy nội địa cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên quan sát, duy trì phương tiện đúng luồng chạy tàu theo báo hiệu; chủ động kiểm tra trang thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu hỏa trên phương tiện để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân, thuyền viên và cộng đồng.

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#Lật tàu #Vân Đồn #Vũ Thành Long #tai nạn thủy #điều khiển phương tiện #cứu hộ

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