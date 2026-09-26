Cầu Phước Khánh hoàn thiện, kết nối toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

"Điểm nghẽn" cuối cùng cầu Phước Khánh đã thảm nhựa láng mịn, sẵn sàng cho thời khắc thông xe toàn tuyến cao tốc BL-LT sau hơn 10 năm chờ đợi...
Toyota Fortuner 2027 được kỳ vọng sẽ có những thay đổi đáng kể về thiết kế, công nghệ và trang bị, trong khi vẫn duy trì kiểu dáng SUV khung gầm rời đặc trưng.
Dân văn phòng nay có nhiều lựa chọn laptop dưới 20 triệu đồng, chip mạnh, RAM lớn, SSD nhanh, vừa đa nhiệm tốt vừa tiện di chuyển.
Nissan Pixo đã trở lại đô thị, lần này mẫu xe cỡ nhỏ sử dụng hệ truyền động điện và nền tảng của Renault, xe có thể lăn bánh gần 260km cho 1 lần sạc.
Ở tuổi 36, Phanh Lee tiếp tục gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn trong những hình ảnh mới chia sẻ sau buổi hẹn hò cùng ông xã.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất công việc, tài lộc, tình cảm có tín hiệu tích cực, tuổi Hợi đón nhiều cơ hội mới.
Honda City 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với loạt thay đổi về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn với màn hình lớn hơn, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù...
Emoura Phạm vào Top 15 Tài năng, đồng thời gây chú ý qua những màn xuất hiện tại Miss Grand International 2026.
Mẫu xe thể thao Nissan Z Kaze sở hữu thiết kế tái hiện phong cách của thập niên '90, mui xe kết hợp hai tấm kính có thể tháo rời trên nóc gợi nhớ quá khứ.
Mazda CX-6e, mẫu SUV điện thuộc phân khúc C-SUV, sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc.
Mẫu SUV thuần điện Kia EV3 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội và mức giá dễ tiếp cận.
Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vừa ra mắt tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Xe được niêm yết với mức giá 12,7 triệu baht (khoảng 9,9 tỷ đồng).
Bentley Mulliner vừa cho ra mắt Bộ sưu tập Nicolaus Copernicus, gồm ba mẫu xe Continental được thiết kế riêng lấy cảm hứng từ Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng.
Mẫu SUV Mazda CX-5 2027 mới mở bán tại Philippines với hệ truyền động hybrid 2.5L, đi kèm một loạt những thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ...
Ở tuổi 27, Thiên An nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên trẻ được nhận xét chuyển từ vẻ đẹp trong trẻo sang nét mặn mà, quyến rũ.
Đoạn Lương Định Của chìm trong biển nước suốt hơn 10 ngày gây hư hỏng nặng. Nhiều hố sâu khiến hàng loạt phương tiện liên tiếp té ngã.
BYD đã chính thức ra mắt mẫu C-SUV hoàn toàn mới mang tên Sealion 5 tại Việt Nam, xe sẽ được phân phối chính thức với hai phiên bản là Essential và Premium.
Bộ ảnh mừng sinh nhật mới nhất của Trúc Anh gây chú ý với vẻ đẹp mơ màng, trong trẻo, khiến nhiều khán giả bất giác nhớ đến nhân vật Hà Lan.
GAC Yue 7 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc – mẫu SUV địa hình PHEV hình hộp này sẽ được gọi là GAC XT80 cho thị trường toàn cầu.
Emoura Phạm lọt Top 10 Grand Day Experience tại Miss Grand International 2026, có cơ hội trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.
Hình ảnh hé lộ mới nhất của Kia Việt Nam cho thấy phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV hạng B Carens dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 25/9/2026.
Mẫu Bentley Torcal siêu sang bước vào kỷ nguyên xe điện với công suất tối đa 876 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm cùng khả năng sạc siêu nhanh 400 kW.