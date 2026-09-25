Thí sinh 18 lần thi trượt vẫn quyết tâm có được "bằng lái" ô tô

Theo Cục CSGT, đối với hạng B số sàn có một trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần.

Ngày 25/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được lực lượng CSGT đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Theo Cục CSGT trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt (chiếm 65,37%).

Đối với hạng B số sàn, một trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần; một thí sinh ở Ninh Bình trượt 14 lần; một thí sinh ở Sơn La trượt 12 lần…

Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng. (Ảnh Cục CSGT).

Cục CSGT cũng cho biết thêm sa hình là nội dung thí sinh trượt lặp lại nhiều nhất, trong đó nhiều trường hợp trượt sa hình là thí sinh lớn tuổi. Đơn cử thí sinh ở Lào Cai (sinh năm 1965, trượt 08 lần), Lâm Đồng (sinh năm 1966, trượt 07 lần), Lai Châu (sinh năm 1974, trượt 05 lần), Quảng Ngãi (sinh năm 1974, trượt 09 lần), Quảng Trị (sinh năm 1976, trượt 04 lần).

Ngoài ra, trượt lý thuyết lái xe ô tô nhiều lần gồm: Một trường hợp trượt 10 lần tại Vĩnh Long (hạng C1), một trường hợp 09 lần tại Hải Phòng (hạng B)...

Dù vậy, điều quan trọng là các thí sinh vẫn quyết tâm học lại, ôn tập và dự thi sát hạch lại (cả lý thuyết và tay lái), để có GPLX , thực sự có thể lái xe an toàn trên đường.