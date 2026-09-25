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Xã hội

Cô gái 17 tuổi bị phạt 6,25 triệu vì xúc phạm người khác trên TikTok

Từ mâu thuẫn cá nhân, N.T.H. đăng nhiều bài viết kèm hình ảnh công kích, xúc phạm một phụ nữ trên TikTok và Facebook, sau đó phải gỡ bỏ, xin lỗi.

Nguyễn Hinh -

Ngày 25/9, Công an xã Chí Đám (Phú Thọ) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H. (SN 2009, trú xã Chí Đám) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

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Cơ quan công an làm việc với đối tượng.

Trước đó, Công an xã Chí Đám phát hiện tài khoản Facebook và TikTok của H. đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh của chị N.T.V.A. (SN 1987, trú tại Hà Nội).

Theo cơ quan công an, nội dung các bài viết mang tính công kích, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của chị A. Qua xác minh, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa H. và chị A.

Làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi của mình sau khi được tuyên truyền, giải thích về các quy định pháp luật và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Sau đó, H. đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh vi phạm và trực tiếp xin lỗi chị A.

Công an xã Chí Đám đã lập hồ sơ vụ việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H. số tiền 6,25 triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác.

Khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp cá nhân, các bên cần bình tĩnh thương lượng, hòa giải hoặc gửi phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

Theo cơ quan công an, các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP. Trường hợp hành vi có tính chất nghiêm trọng, đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ Công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang.

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