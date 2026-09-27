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Xã hội

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại Huế sau nhiều năm mất tích

Ngày 27/9, hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong rừng Nam Đông, Huế, mang theo di vật và đang chờ giám định ADN, chuẩn bị lễ truy điệu.

Hoàng Lý

Ngày 27/9, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Huế cho biết, Đội 192 đã tìm kiếm, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, thành phố Huế.

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Hài cốt liệt sĩ được phát hiện và cất bốc. Ảnh: Lê Sáu

Theo đó phần mộ liệt sĩ được người dân địa phương trong quá trình đi làm rừng phát hiện và cung cấp vị trí cạnh suối T7, khu vực rừng cộng đồng, thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc lên nằm ở độ sâu khoảng 70cm, có 2 đoạn xương cẳng chân dài từ 12 đến 15 cm, rộng từ 1,5 đến 2cm, các phần xương khác đã phân hủy hóa thổ, di vật còn 1 tấm tăng, 9 cúc áo bộ đội.

Hiện hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói, lấy mẫu để giám định ADN và làm lễ truy điệu và an táng.

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