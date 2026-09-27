Hà Nội điều chỉnh điểm quay đầu trên đường Cổ Linh để thi công hầm chui

Từ 27/9, Hà Nội điều chỉnh, tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh hướng đi Trần Đăng Khoa phục vụ thi công hầm chui.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh, phường Long Biên.

Việc điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ ngày 27/9 cho đến khi có thông báo thay thế, nhằm phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực.

Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Hà Nội Mới

Theo đó, tại vị trí mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, cấm ô tô quay đầu và rẽ trái trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h30 đến 8h30 và chiều từ 16h30 đến 18h30. Các ô tô có nhu cầu quay đầu sẽ tiếp tục di chuyển thẳng đến điểm mở dải phân cách tiếp theo trên tuyến.

Tại điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh giao phố Trần Đăng Khoa, cấm toàn bộ xe khách cùng các phương tiện có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn quay đầu. Nhóm phương tiện này cũng được hướng dẫn di chuyển tới điểm mở tiếp theo để thực hiện quay đầu theo quy định.

Cùng với việc cấm quay đầu tại các điểm mở, Sở Xây dựng bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập, nhằm hướng dẫn dòng phương tiện lưu thông thuận tiện về hướng Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm tổ chức cắm biển báo và phối hợp đánh giá tình hình sau điều chỉnh. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội cần đẩy nhanh thi công, nhất là tại khu vực nút giao để sớm giảm ảnh hưởng đến giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương bố trí nhân lực túc trực hướng dẫn, phân luồng từ xa và tại chỗ. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm theo dõi sát tình hình giao thông thực tế để kịp thời xử lý các điểm nghẽn, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức nếu phát sinh bất cập trong quá trình thi công dự án.

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