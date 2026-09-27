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Xã hội

Xe tập lái va chạm xe tải tại Bắc Ninh, một người tử vong

Đang lưu thông trên tỉnh lộ 276 (Bắc Ninh) xe tập lái va chạm với xe cùng chiều, sau đó lao sang làn đường ngược chiều, đối đầu xe tải.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 19h45 tối ngày 26/9 trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương qua thôn Thượng, xã Phật Tích, TP Bắc Ninh.

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Thời điểm trên, xe ô tô tập lái BKS 99A-295.XX do chị Phạm Thị H (38 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) là học viên điều khiển, trên xe có ông Phạm Đăng T (54 tuổi, trú tại xã Lương Tài, giáo viên dạy lái xe).

Quá trình lưu thông, xe tập lái xảy ra va chạm với một xe cơ giới khác đi cùng chiều. Sau đó, xe tập lái lao sang chiều đường ngược lại thì va chạm với xe ô tô tải biển số 99C-105.XX, do anh Lê Văn H (trú tại thành phố Bắc Ninh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Phạm Đăng T (thầy dạy lái xe trường Trung cấp Thuận Thành) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Phạm Thị H (học viên) bị thương phải đi viện điều trị. Xe tập lái hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khuyến khích hạn chế xe máy đời cũ:

#tai nạn Bắc Ninh #xe tập lái #va chạm xe tải #thầy dạy lái #xã Phật Tích

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Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/9, tại Km 2+330 quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 77A-039.xx do lái xe Đỗ Thành V. (SN 1980, trú thôn An Lạc Đông, xã Phù Mỹ) điều khiển chạy hướng Diêu Trì - Vân Canh.

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Hiện trường vụ va chạm giao thông tối 21/9. Ảnh Thành Trí
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