Nguy cơ từ bánh Trung thu xả kho, cẩn trọng chọn mua để tránh ngộ độc

Trước rằm, bánh Trung thu có giá trị biểu trưng và quà biếu tặng cao. Sau rằm, nhu cầu biếu tặng kết thúc hoàn toàn, chỉ còn lượng nhỏ người tiêu dùng mua về ăn giải trí. Các quầy hàng buộc phải xả tồn kho nhanh chóng để thu hồi vốn và giảm rủi ro phải tiêu hủy

Cảnh giác hàng trôi nổi "ăn theo" đợt xả hàng

Thực tế ghi nhận trên thị trường, các chiêu thức kích cầu như: "Mua 1 tặng 1", "mua 1 tặng 2", “mua 1 tặng 3”... tạo sức hút lớn về mặt tâm lý, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với hạn sử dụng và chỉ nên mua đúng nhu cầu thực tế. Việc tích trữ quá nhiều sản phẩm ở giai đoạn cuối mùa không chỉ gây lãng phí mà còn đối mặt với nguy cơ biến chất do bánh Trung thu là mặt hàng có thời hạn bảo quản ngắn, yêu cầu khắt khe về điều kiện lưu trữ.

Khác với các dòng sản phẩm được bảo quản chuẩn hóa trong môi trường nhiệt độ mát tại hệ thống siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, phần lớn gian hàng xả kho hiện nay tồn tại dưới dạng điểm bán tự phát trên vỉa hè. Việc phơi nhiễm liên tục dưới ánh nắng gay gắt, khói bụi giao thông và thời tiết thất thường khiến sản phẩm nhanh chóng xuống cấp. Nhiệt độ cao kích thích quá trình oxy hóa chất béo, dẫn đến hiện tượng gắt dầu. Đồng thời, các thành phần giàu đạm và độ ẩm cao trong nhân bánh như trứng muối, mỡ đường, thịt gà xé... rất dễ phân hủy, lên men và sinh nấm mốc độc hại từ bên trong, ngay cả khi bao bì bên ngoài vẫn chưa hết hạn sử dụng.

Đáng lo ngại hơn, lợi dụng tâm lý chuộng giá rẻ của một bộ phận người dân sau Rằm, một số tiểu thương đã cố tình trà trộn các lô hàng quá hạn, bánh lỗi kỹ thuật hoặc hàng nhập lậu chưa qua kiểm định chất lượng để tung ra thị trường.

Mối nguy này đã được chứng minh qua những con số cụ thể từ cơ quan chức năng. Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu vừa qua, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng chục ngàn chiếc bánh Trung thu nhập lậu cùng hàng triệu nguyên liệu làm bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực trạng này cho thấy, nếu không cẩn trọng kiểm tra nguồn gốc và chất lượng, người tiêu dùng rất dễ đánh đổi sức khỏe bản thân và gia đình để lấy những sản phẩm "giá rẻ" không an toàn.

Ảnh minh họa/nguồn baotintuc.vn

Cảnh báo an toàn thực phẩm và nguyên tắc chọn mua, bảo quản an toàn

Chính sự xuất hiện tràn lan của các loại bánh Trung thu xả kho, bán tháo giá rẻ này đang dấy lên những cảnh báo lớn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc tiêu thụ bánh kém chất lượng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm cấp tính với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao do nhiễm khuẩn Salmonella hay E. coli. Bên cạnh đó, việc ham rẻ mua các loại bánh "3 không" (không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng) trôi nổi trên mạng xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc trường kỳ do phụ gia, phẩm màu công nghiệp và chất bảo quản vượt mức cho phép tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

Lực lượng chức năng Hà Nội đã tạm giữ hàng trăm kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu không rõ nguồn gốc,góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào. Ảnh QLTT Hà Nội

Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình khi chọn mua cũng như thưởng thức bánh Trung thu giai đoạn xả hàng, người tiêu dùng cần tuân thủ các nguyên tắc quan trọng. Trước hết, hãy kiểm tra kỹ tem nhãn và tính pháp lý: chỉ chọn mua sản phẩm có nhãn mác rõ ràng bằng tiếng Việt, ghi đầy đủ thông tin nhà sản xuất, địa chỉ, ngày sản xuất và hạn sử dụng; kiên quyết tẩy chay các sản phẩm có dấu hiệu bị tẩy xóa, chà xát hay dán đè thông tin. Tiếp theo, cần quan sát kỹ tình trạng cảm quan của bánh và bao bì: túi đựng phải còn nguyên vẹn, kín hút chân không, không bị móp giật, thủng hay phồng rộp bất thường – vốn là dấu hiệu bánh đang bị vi khuẩn lên men sinh khí. Bánh bên trong phải sáng, giữ nguyên hình dáng, không bị chảy xệ và tuyệt đối không xuất hiện các đốm mốc màu trắng, xanh hay đen trên vỏ. Khi ăn, nếu phát hiện bánh có mùi hôi dầu, mùi chua, hắc hoặc vị lạ thì tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt, công đoạn bảo quản tại nhà cũng quyết định lớn đến an toàn thực phẩm: bánh mới mua về cần để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; đối với bánh đã cắt dở, người tiêu dùng nên bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng hết trong vòng 1-2 ngày để tránh vi khuẩn lây nhiễm chéo và xâm nhập gây hại.

Theo VTV, 1.695 cửa hàng trên 2 sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop đã bán bánh Trung thu trong 1 tháng (từ 19/8 đến 18/9), thu về 159,3 tỷ đồng. Con số này tăng đến 61,7% so với mùa Trung thu năm trước. Đây là khảo sát vừa Metric.vn thực hiện. Khảo sát cho thấy doanh thu bán bánh Trung thu trên sàn TikTok Shop tăng đến 86,5% so với cùng kỳ và thị phần tăng thêm 9,2%.