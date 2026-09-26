Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo hiểm họa từ mua bán, giao dịch tài khoản và vật phẩm game trên mạng.

Cục An ninh mạng cho biết, cùng với sự phát triển của trò chơi điện tử trên mạng, nhu cầu mua bán tài khoản, vật phẩm ảo, “skin”, đơn vị ảo, điểm thưởng... ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, chưa nhận thức đầy đủ rằng việc mua bán, trao đổi các loại tài sản ảo này trái quy định có thể bị xử phạt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

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Theo khoản 5 Điều 57 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, người chơi không được mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau. Khoản 3 Điều 101 Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định phạt từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia hoặc mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng.

Thực tế, nhiều người đã bị lừa khi giao dịch tài khoản game trên mạng. Các thủ đoạn thường gặp là rao bán tài khoản giá rẻ, yêu cầu đặt cọc rồi chiếm đoạt tiền; lấy lại tài khoản sau khi bán; giả mạo người bán hoặc bên trung gian; dụ người mua cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng hoặc truy cập đường link giả mạo.

Việc mua bán tài khoản, vật phẩm game còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Tài khoản mua lại cũng có thể bị nhà phát hành khóa do vi phạm điều khoản sử dụng.

Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi tài khoản game, vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trái quy định; không giao dịch qua các hội nhóm, website, đường link không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người khác. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

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