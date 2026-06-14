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[INFOGRAPHIC] John McGinn ghi bàn, Scotland đánh bại Haiti tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] John McGinn ghi bàn, Scotland đánh bại Haiti tại World Cup 2026

John McGinn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 28 giúp Scotland vượt qua Haiti 1-0 trong trận ra quân bảng F World Cup 2026.

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