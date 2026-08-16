Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Chuyên gia AI gốc Việt Lê Viết Quốc rời Google lập startup Discovery Loop

SPOTLIGHT

[VIDEO] Chuyên gia AI gốc Việt Lê Viết Quốc rời Google lập startup Discovery Loop

Tiến sĩ Lê Viết Quốc rời Google, cùng các đồng nghiệp thành lập startup Discovery Loop phát triển AI tự tiến hóa, được Alphabet hậu thuẫn vốn.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyên gia AI gốc Việt Lê Viết Quốc #khởi nghiệp công nghệ AI tự tiến hóa #lập trình startup Discovery Loop #hỗ trợ vốn từ Alphabet #đóng góp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT