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[VIDEO] Triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất tại cảng Quy Nhơn

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[VIDEO] Triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất tại cảng Quy Nhơn

Khám xét 3 container gỗ tại Quy Nhơn, thu giữ gần 1.200 kg ngà voi trong vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Minh Quân - Hà Anh
#triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất #khám xét container gỗ tại cảng Quy Nhơn #thu giữ gần 1.200 kg ngà voi #phối hợp kiểm tra hải quan và công an #xử lý vụ việc buôn lậu ngà voi

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