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[VIDEO] Lao động Thanh Hóa chưa nhận tiền thai sản do doanh nghiệp nợ BHXH

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[VIDEO] Lao động Thanh Hóa chưa nhận tiền thai sản do doanh nghiệp nợ BHXH

Hơn 2.000 doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ BHXH trên 470 tỉ đồng, khiến lao động chưa nhận tiền thai sản, cơ quan chức năng ra tối hậu thư.

Minh Quân - Hà Anh
#nợ bảo hiểm xã hội doanh nghiệp Thanh Hóa #chậm trả tiền thai sản cho lao động #ảnh hưởng của nợ BHXH đến quyền lợi người lao động #biện pháp xử lý nợ BHXH doanh nghiệp #vai trò của cơ quan chức năng trong quản lý BHXH

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